İsrail, kilise kundaklamasının zanlısı Yahudi radikali tutukladı

İsrail iç istihbarat birimi Şin Bet’in arananlar listesinin en başındaki isim olan Yahudi radikal Meir Ettinger tutuklandı. İsrail polisi yaptığı açıklamada 24 yaşındaki Meir Ettinger'in “suç teşkil eden sağcı eylemler” şüphesiyle tutuklandığını belirtirken Batı Şeria'da 18 aylık Filistinli bir bebeğin ölümüne neden olan kundaklama ile ilgili ise Ettinger'e yönelik doğrudan bir suçlamada bulunmadı.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre sağ radikal parti Kach'ın kurucusu Rabbi Meir Kahane'nin torunu olan Meir Ettinger, 18 Haziran'da İsrail'in kuzeyindeki bir kiliseye gerçekleştirilen kundaklama olayının da arkasındaki isimdi. Şüpheli, blogunda bir Yahudi yeraltı örgütünün varlığı iddialarını reddetmiş, ancak kiliseleri ve camileri ‘'puta tapılan yerler'' olarak tanımlayarak saldırıları haklı gördüğünü yazmıştı.

İdari tutuklama Yahudilere de uygulanacak

İsrail polis sözcüsü Luba Samri şüphelinin İsrail'in kuzeyinde yer alan Nasıra'da yargı önüne çıkarılacağını açıkladı.

Daha önce de defalarca tutuklanarak hapis cezasına çarptırılan Ettinger'in Batı Şeria'ya girmesi de yasaklanmıştı. Batı Şeria'da meydana gelen son kundaklama olayından sonra Filistinliler için geçerli olan ‘'idari tutuklama'' uygulamasının Yahudileri de kapsamasınna karar verildi. Kararın İsrail Güvenlik Kabinesi tarafından onaylanmasından sonra Ettinger'in daha uzun bir süre cezaevinde tutabileceği belirtiliyor.

Daha önce Filistinli militanlara karşı kullanılan bu uygulamayla güvenliği tehdit ettiği tespit edilen bir kişinin mahkeme önüne çıkarılması için yeterli delil olmaması ya da şüphelinin ifade vermeyi reddetmesi halinde henüz bir suç işlememiş olsa dahi 6 aylık bir süre için alıkonulabiliyor. Gerekli görülmesi halinde bu hapis cezası uzatılabiliyor.