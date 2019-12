Radikal-Referans birleşmesi gerçekleşti

T24 - Medya kulislerinde son günlerde yaşanan önemli bir gelişme olan Radikal-Referans birleşmesinde son nokta konuldu. Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmet Berkan sürdürdüğü görevinden ayrılırken yerine Referans Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can getirildi.



Radikal'deki bu değişiklik üzerine Yayın Yönetmeni İsmet Berkan grubunu toplayarak bir toplantı gerçekleştirdi ve yola nasıl devam edileceği üzerinde bir görüşme yapıldığı öğrenildi. Toplantı sonunda eylül ayında yeni bir gazetenin hayata geçirileceğini duyurdu.



Kendisine yazarlık teklif edildiğini ancak kabul etmediğini açıklayan Berkan, Referans ağırlıklı gazetenin yayın yönetmeninin Eyüp Can olacağını belirtti.





Şimdi neler olacak?



Kulislerde Radikal ile Referans gazetelerinin birleşiminin ardından yola nasıl devam edileceği de şöyle anlatılıyor:



-Yeni gazetenin adı Radikal olarak devam edecek.



-Ama logosunun yanına Referans da eklenecek.



-İki gazetenin personel kadrosundan sinerji yaratıp, 1+1 ile 3 elde edilmesi hedefleniyor.



-Gazete, Avrupalıların ’Ekonomi-Politik’ dediği çizgide yayın yapacak.



-Gazete beyaz içerikli eskinin Yeni Yüzyıl tarzında bir mizanpaja sahip olacak. Eyüp Can, şimdiden içerik ve mizanpaj eskizlerine başladı.



-Tiraj olarak 100 bin civarı bir satış ama etkinlik olarak daha yukarısı hedefleniyor.



- Analiz yazılar, tartışma sayfaları ve dış dünya ile ortak ekonomi gündemi sayfalarda geniş yer bulacak.



-İş dünyası ve genç okurları gazeteye çekecek disiplin başlıkları hazırlanıyor. Bilişim, çevre, spor ekonomisi ve stil sayfaları bunlardan başlıcaları...





İsmet Berkan kimdir?



Berkan, 1991 yılına kadar Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliği, sayfa sekreterliği ve yayınlanan eklerin editörlüğünü yaptı.



Para dergisinde genel yayın yönetmeni, Aktüel dergisinde editörlük görevi yaparken, bu sırada Hürriyet gazetesinde medya ile ilgili bir köşe kaleme aldı.



Bir dönem Posta gazetesinde de köşe yazarlğığı yapan İsmet Berkan bir yandan da Radikal gazetesinin yayına çıkış hazırlıklarına katıldı.



Radikal’in çıkmaya başlamasıyla bu gazetenin Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı oldu. 2000 yılının Ekim ayından beri gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapıyordu.





Eyüp Can kimdir?



1973 Adana doğumlu olan Eyüp Can İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden 1993 yılında mezun oldu.



Ardından Harvard Üniversitesi Center for Middle Eastern Studies'de Amerikan Dış Politikası ve Ortadoğu ilişkileri üzerine lisansüstü eğitimini tamamladı.



Öğrencilik yıllarında başlayan gazetecilik serüvenini 1994 yılından 2004 yılına kadar Zaman gazetesinde sürdürdü.



Hürriyet gazetesinde de köşe yazıları yer alan Can, aynı zamanda Referans Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürüyor.