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Dünya
Deutsche Welle

Radikal İslamcılık danışma hattına ilgi arttı

Almanya’da Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin radikal İslamcılık konusunda danışmanlık veren telefon hattını arayanların sayısında artış olduğu bildirildi.

03 Şubat 2017 17:20

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) radikal İslamcılığa ilişkin danışma hattını arayanların sayısında artış oldu. Berliner Zeitung'da cuma günü yayımlanan habere göre, Göç ve Mülteciler Dairesi Sözcüsü, geçen yıl danışma hattını arayanların sayısının yaklaşık bin olarak kaydedildiği ve bu rakamın 2015'e göre 100 arama daha az olduğunu belirtti. Sözcünün verdiği bilgilere göre 2012 yılından 2015'e kadar danışma hattını arayanların sayısı iki katına çıktı.

Nürnberg merkezli Federal Göç ve Mülteciler Dairesi bünyesinde kurulan radikal İslamcılık danışma hattı 2012 yılından beri hizmet veriyor. İslamcı eğilimler gösterenlerin aileleri, arkadaşları ve öğretmenleri hattı arayarak, ne yapılması gerektiği konusunda bilgi alabiliyor. Hattın kurulmasından bu yana yaklaşık 3 bin 300 telefon görüşmesi yapıldığı belirtildi.

Danışma hattı çalışanları, Almanya'nın farklı yerlerinde işbirliği yaptıkları sekiz sivil toplum kuruluşuna yönlendiriyor. Hattın kurulmasından bu yana bin 600 dosyanın bu kuruluşlara yönlendirildiği belirtildi.

Danışma hattı, radikal İslamcılığı engelleyici ve önleyici çalışmalar çerçevesinde kuruldu. Almanya'da İslamcıların sayısının artmasına üzerine kurulan danışma hattında Almanca’nın yanı sıra Türkçe, Arapça, İngilizce, Farsça, Rusça ve Urduca hizmet veriliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, JD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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