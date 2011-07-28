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Radikal İslamcılar Londra’da şeriat ilan etti!

Londra’da çoğunlukla radikal İslamcıların yaşadığı alanlara, artık şer’i hukuka uygun yaşanılacağını ve fuhuş, kumar ile alkol tüketiminin yasak oldu&#

28 Temmuz 2011 03:00

T24 - Londra’da çoğunlukla radikal İslamcıların yaşadığı alanlara, artık şer’i hukuka uygun yaşanılacağını ve fuhuş, kumar ile alkol tüketiminin yasak olduğunu ilan eden posterler asıldı.

Radikal İslamcı toplulukların bulunduğu yerlere asılan posterlerde “Şer’i hukuk ile kontrol edilen bölgeye giriyorsunuz, İslam yasalarına uymak zorunludur” yazıyor. Açık sarı posterler genellikle otobüs duraklarına ve sokak lambalarının üstünde görülüyor. 

“Kumar yasak, müzik ve konserler yasak, porno ve fuhuş yasak, uyuşturucu ve sigara içmek yasak, alkol yasak” yazan posterler çoktan Londra’nın Waltham Forest ve Newham gibi önemli ilçelerini kaplamaya başladı.  



Bu faaliyeti üstlenen Anjem Choudary adlı kişi, Müslüman ve Müslüman olmayan ilçelere asılan bu posterler ile ilgili, “İngiltere’de oluşması gereken İslam emirliğinin ilk tohumlarının atılması gerekiyor” dedi.  

Yasaklı militan grup Islam4UK’in başı olan Choudary, “Şu an devriye gezmek veya 50 ila 100 bin arası poster asmak isteyen yüzlerce belki binlerce gönüllümüz var” diyerek kendisine karşı gelenlere gözdağı verdi. 

Choudary, İngiliz hükümetinin radikal islamcılığın problem ve şiddet yarattığını düşündüğü 25 ilçenin hepsinde aynı şer’i kuralları yürürlüğe koyacaklarını dile getirdi. 

Doğu Londra’da bazı ilçelerde kadınların başörtüsü giymedikleri için ölümle tehdit edildiği haberleri ise bu eylemlerin ciddiyetini gözler önüne seriyor. 

Londra Metropolitan Karakolu ‘Scotland Yard’, bu ilçelerde yerel kurullar ile çalışarak bu faaliyetleri yapanları tespit etmek ve tehditkar posterleri sokaklardan kaldırmak için harekete geçti. 


 



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