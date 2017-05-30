Radikal İslamcı lidere pornografi suçlaması

Endonezya polisi, radikal İslam Savunucuları Cephesi grubunun lideri Rizieq Shihab hakkında pornografiye karşı yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle yasal işlem başlatıyor. Konuyla ilgili emniyet teşkilatı bünyesinde oluşturulan özel komisyonun sözcüsü Jakarta Post gazetesine yaptığı açıklamada, Shihab'ın pornografiye karşı yasaları ihlal ettiğine dair yeterince kanıt bulunduğunu belirtti. Shihab, bir kadın ile pornografik içerikli mesajlar ve fotoğraflar paylaşmakla suçlanıyor. Ancak Shihab'ın avukatları söz konusu iddiaları reddederek, bunların eski Cakarta Valisi Basuki Tjahaja Purnama yanlıları tarafından uydurulduğunu savundu.

Endonezya'da İslamcı partilerin baskısı sonucu pornografiye karşı yasalar 2008 yılında sertleştirildi. Kabul edilen yasalara göre, "zevk ve istek” uyandıran her türlü görüntü, mesaj ve yazı pornografi olarak nitelendiriliyor. Pornografinin yayılması ve desteklenmesi karşısında ise hapis cezası veriliyor.

Vali Purnama'ya karşı kampanya yürütmüştü

Rizieq Shihab, Ahok lakaplı eski vali Purnama'ya karşı yürüttüğü kampanya ile ön plana çıkmıştı. Rizieq Shihab liderliğindeki İslam Savunucuları Cephesi, Hristiyan vali Purnama'nın dine hakaret suçlamasıyla yargılanması için düzenlenen kampanyaya önayak olmuştu. İlgili mahkeme tarafından 9 Mayıs'ta açıklanan kararda, Hristiyan Vali Purnama Kur'an-ı Kerim'e hakaretten iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Endonezya'daki İslamcı grupların eski vali Purnama'ya karşı yürüttüğü kampanya, geçen altı ayda nüfusun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu ülkede, ciddi siyasi ve dini gerilime yol açmıştı. İslam Savunucuları Cephesi ile Vahabilik'i savunan Hizb-ut Tahrir örgütü, Endonezya'nda laik anayasanın değiştirilmesini savunuyor.

Eski Cakarta valisi Purnama ile aynı siyasi çizgiyi izleyen Endenozya Devlet Başkanı Joko Widodo ise yaşanan gelişmeler üzerine radikal İslam ile mücadelenin yoğunlaşacağını duyurmuştu. Endonezya hükümeti, radikal İslamcı Hizb-ut Tahrir örgütünün yasaklanması için hukuki süreci başlatmıştı.