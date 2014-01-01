Radikal İslamcı lider Lübnan'da tutuklandı

Lübnan'da geçen Kasım ayında İran Büyükelçiliğini hedef alan bombalı saldırıyı üstlenen radikal İslamcı örgütün liderinin gözaltına alındı.

Lübnan Savunma Bakanı Fayez Ghoshn El Kaida bağlantılı Abdullah Azzam Tugayları Örgütü'nün "emiri" olduğu belirtilen Suudi Arabistan vatandaşı Mecid el Mecid'in başkent Beyrut'ta Lübnan Ordusu istihbaratı tarafından gözaltında tutulduğunu söyledi.

Hizbullah'ın El Manar televizyonu ise Mecid'in "kısa süre önce' gözaltına alındığını bildirdi.

İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırıda aralarında İran Kültür Ataşesi'nin de bulunduğu 23 kişi ölmüştü.

Abdullah Azzam Tugayları'na yakın selefi din adamı Şeyh Siraj el Din Züreykat örgüt adına saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Züreykat Hizbullah militanları Suriye'de savaşmayı durdurana ve Lübnan'da gözaltına alınan arkadaşları serbest bırakılana dek Lübnan'daki saldırıların süreceği uyarısında bulunmuştu.

Büyükelçilikteki patlamalarla ilgili yapılan soruşturma sonucu iki intihar saldırganının radikal Sünni gruplarla bağlantılı bir Lübnanlı ve Sünni din Adamı Şeyh Ahmed el Assir ile bağlantılı bir Filistinli olduğu saptanmıştı.

Savunma Bakanı Ghosn Mecid el Mecid'in tam olarak ne zaman tutuklandığını söylemedi. Gnosh sadece 'El Mecid Lübnan makamları tarafından aranıyordu ve şimdi gizli bir yerde sorgulanıyor" demekle yetindi.

Ancak El Manar Televizyonu güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde Sayda kentinde 15 Aralık'ta Lübnan Ordusuna ait iki kontrol noktasına düzenlenen iki saldırının El Mecid'i kurtarmak için gerçekleştirildiğini kaydetti.

'Örgüt 2009'da kuruldu'

Sayda'nın dışındaki Mecdelyun mahallesinde düzenlenen saldırılarda dört militan ve bir asker ölmüş, saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmamıştı.

Mecdelyun Ahmed el Assir'in kalesi olarak nitelenen Abra'ya çok yakın. Abra'da geçen Nisan ayında ordu birlikleri ve Assir'in destekçileri arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda Assir'in onlarca taraftarı ölmüştü.

Lübnan ve Kuzey Lübnan ve Arap Körfezi'nde üslenen Abdullah el Azzam Tugayları adını 1980'li yıllarda Afganistan'da Sovyet işgaline karşı savaşmaları için adam toplayan Filistinli bir mücahitten alıyor.

Örgütün adı ilk olarak Mısır'da 2005 ve 2005'te turist taşıyan otobüslere karşı düzenlenen saldırıların sorumluluğunu üstlenmeleriyle duyulmuştu. Ancak ABD makamları örgütün 2009'da kurulduğuna inanıyor.

Sayda kenti yakınlarındaki Filistin mülteci kampı Ein el Hilve'de üslenen Abdullah Azzam Tugayları'nın Irak'ta savaşan aşırılık yanlısı militanları çektiği düşünülüyor.

Örgüt 2009'dan itibaren İsrail'e karşı düzenlenen roket saldırıları düzenliyordu, ancak ilk büyük eylemlerini İran Büyükelçiliği saldırısıyla gerçekleştirdiler.

Örgütün Haziran 2012'ye kadarki lideri daha önce Irak'ta savaşan Salih el Karavi'ydi.

(BBC Türkçe)