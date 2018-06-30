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Dünya
Deutsche Welle

Radikal İslam ve aşırı sağcılık birbirini besliyor

Yapılan bir araştırmaya göre, radikal İslam ve aşırı sağ "düşman" duygusunun gelişmesini sağlamak için birbirine bağımlı. Araştırma iki grubun ideolojik olarak birleştiği noktalar olduğuna dikkat çekiyor.

30 Haziran 2018 15:44

Jena Demokrasi ve Sivil Toplum Enstitüsü'nün araştırmasına göre Müslümanlara karşı düşmanlık ve radikal İslam birbiriyle bağlantılı ve birbirini etkileyen kavramlar.

Araştırmacılar, çalışma için 2013 ve 2017 yılları arasında 10 bin İslamcı ve aşırı sağcının Facebook hesaplarını ve 1 milyondan fazla Almanya'dan Tweet'i inceledi.

Sosyal medya içeriklerinin analizi, iki grubun radikalleşme stratejileri ve hareketlerinin benzer olduğunu ortaya koydu. Ancak Müslümanlık karşıtı içeriklerin "daha yaygın ve daha radikal olduğu" tespit edildi.

Radikal İslam ve aşırı sağcılığın ideoloji olarak antisemitizm, komplo teorileri ve homojen bir toplum hedefinde birleştiği de ortaya çıkan sonuçlar arasında. Çalışmanın yazarı Maik Fielitz, "Aşırı sağcılar ve İslamcılar özgürlüğü, çoğulculuğu ve liberalizmi reddediyor" diyor.

Alman Aile Bakanlığı'nın finansmanı ile gerçekleştirilen araştırmaya göre, iki grup da düşman duygusunun gelişmesini sağlamak ve kendi radikal söylemlerini haklı çıkarmak için birbirine bel bağlıyor.

AFP/epd, BS/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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