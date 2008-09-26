Radikal imamın kızı 'striptizci' çıktı

“Tottenham Ayetullahı” olarak adlandırılan radikal imam Ömer Bekri Muhammed’in kızı Londra’daki gece kulüplerinde üstsüz dansçı olarak çalıştığı ortaya çıktı.



İngiltere’nin büyük tirajlı gazetelerinden The Sun, Suriye asıllı İngiliz vatandaşı Bekri’nin, üç yaşındaki bir çocuk annesi olan 27 yaşındaki kızının, Yasmin Fostok adı ile “yarı çıplak” dans ettiğini duyurduğu haberinde Fostok için “Fanatik Müslüman babasına karşı ayaklandıktan sonra gizli bir hayat yaşıyor” ifadesini kullandı.

Gazete, çeşitli fotoğraflarını da yayınladığı Fostok’un Londra’daki gece kulüplerinde kafesler içinde “yarı çıplak” dans ettiğini kaydetti.



İsmini değiştirdiği belirtilen Yasmin Fostok, gazeteye yaptığı açıklamada “Doğru bir yer ise, üstsüz dans etmeye hazırım” dedi. Bu arada, dört yıl önce Londra’nın kuzeyinde yaşayan ailesinden ayrıldığı belirtilen Fostok, “Babam ile anlaşamıyorum” şeklinde konuştu.



İmam: Davranışlarından eşi sorumlu



Bu arada, İngiltere’den sınır dışı edildikten sonra Lübnan’da yaşayan 50 yaşındaki Bekri ise, kızının mesleğine ilişkin olarak “Doğru ise, şoke oldum” dedi.

Kızı için “Uygun bir biçimde bir Müslüman olarak büyütüldü ancak kendi kararlarını verme özgürlüğü var. Ama ben hala şok içindeyim” şeklinde konuştu. Bekri şöyle devam etti:

“Kendisi ile uzun bir süre konuşmadım çünkü ailesi ile Türkiye’de yaşadığını sanıyordum. Bütün bunlardan haberim yoktu.”

Bekri, “Ben artık onu kontrol edemem, çünkü bildiğim kadarıyla hâlâ evli. Davranışlarından eşi sorumlu olmalı” sözlerini kullandı.



Gazete, ABD’deki 11 Eylül saldırılarını gerçekleştiren teröristlere “muhteşem” gibi övgüler yağdıran Bekri’nin kadınların baştan ayaklarına kadar kapanması gerektiğini savunduğuna dikkat çekti.

