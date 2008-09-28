Radikal imamdan striptizci kızına silikon!

Radikal imamın kızı 'striptizci' çıktı

El Kaide'nin 11 Eylül saldırılarını övdüğü gerekçesiyle 2006'da İngiltere'den sınırdışı edilen imam Ömer Bekri Muhammed'in striptizcilik yaptığı ortaya çıkan 27 yaşındaki kızı Yasmin Fostok'un 5 yıl önce geçirdiği göğüs büyütme operasyonunun masraflarını karşılamış.Fostok'un yakın arkadaşları, o dönem ailesiyle birlikte yaşayan Fostok'un, 'çocukları olduğu zaman kendisini bir anne olarak daha rahat hissetmek istediğini' gerekçe göstererek babasından göğüs büyütme operasyonu için izin istediğini söyledi.Ailenin diğer bireylerinin tüm itirazlarına karşın kızının bu isteğini kırmayan Muhammed'in operasyon günü Fostok'la birlikte kliniğe gittiği ve operasyonun 8 bin dolar tutan masraflarını da aldığı devlet yardımlarından ödediği belirtildi.Fostok'un arkadaşları, genç kızın göğüs büyütme operasyonundan sonra hızlı bir değişim geçirdiğini ve kendisine olan güveninde aşırı bir artış görüldüğünü kaydediyor.Yasmin'in göğüs büyütme operasyonunun dışında burnuna da estetik ameliyat yaptırdığı ifade edildi.Genç kızın arkadaşlarından birisi, 'Eğer babası Fostok'un göğüs büyütmesine izin vermeseydi, kızının kulüplerde yarı çıplak dans etmesine de engel olmuş olurdu' diye konuştu.