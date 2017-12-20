Radikal dincilik acil hattını yüzlerce kişi aradı

Almanya'da Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin radikalleşmeye karşı danışma hattına ilgi sürüyor. Yapılan açıklamada bu yıl ülke çapında 700'ü aşkın kişinin acil hattı aradığı, aralarında 180 kişiye danışma hizmeti verildiği bildirildi.

"Helibronner Stimme" gazetesine açıklama yapan Mülteciler Dairesi sözcüsü, 2016 yılında yaklaşık bin kişinin acil hattan kendilerini aradığını ve diğer merkezlere açılan telefonlarla birlikte bu sayının 2 bini aştığını belirtti. Acil hattın hizmete girdiği 2012 yılından bu yana merkezde görevli psikolog ve sosyologlarla din ve siyaset uzmanlarının 3 bin 900 kişiye yardımcı olduğu öğrenildi.

Danışma merkezine, yakın çevresindeki kişilerin radikalizme kaymasından endişe edenler başvurabiliyor. Mülteciler Dairesi sözcüsü acil hattı arayanların arasında militanlaşan gençlerin yakınlarıyla öğretmen, sosyal görevli ve işverenlerin de bulunduğunu söyledi. Sözcü radikalleşme tehlikesi olanlar arasında gençlerin oranının arttığını ve 2015 yılına kadar artan potansiyel kadın radikallerin sayısının ise iki yıldır aynı düzeyde seyrettiğini sözlerine ekledi.

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DW, KNA/AG,BK