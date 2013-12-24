Radikal Ankara bürosu 7 gazetecisini çıkardı

Radikal Gazetesi Ankara bürosunda, Radikal Gazetesi Haber Müdürü hariç, bütün gazeteciler işten çıkarıldı. Toplamda 7 kişinin işine son verilirken, işten çıkarılmaların e-mail yoluyla bildirildiği belirtildi.

Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilciliğine getirildiği, Radikal Gazetesi Ankara Bürosu'nda, istihbarat Şefi Yurdagül Şimşek, parlamento muhabirleri Rıfat Başaran, Tarık Işık, Yüksek Yargı-Adliye Muhabiri Mesut Hasan Benli, genç gazeteciler Mehmet Bilber ile Miray Çimen, e-posta adreslerine gelen bir mesajın ardından işlerinden çıkarıldılar.

Radikal Gazetesi Ankara bürosunda Haber Müdürü Ömer Şahin işten çıkarılmazken, Radikal Gazetesi Ankara Bürosu'nda görev yapan ekonomi muhabirleri Neşe Karanfil ile Hacer Boyacıoğlu Hürriyet Gazetesi kadrosunda oldukları için gazete kaldılar.

Radikal kapanacak mı?

Radikal Gazetesi çalışanlarından 2'si telifli çalışan toplam 7 kişinin işine son verilirken, çalışanlara işten çıkarıldıkları e-posta yoluyla bildirildi. İstanbul'da da işten çıkarmalar olduğu iddia edildi.

Radikal'in kapatılmayacağı, internet üzerinden ve yayın grubunun havuzundan haberlerle yayınına devam edeceği ifade ediliyor. İstanbul merkezde de kadrolarda tenkisata gidileceği ama henüz kimlerin kalacağının belli olmadığı söyleniyor.

İşten çıkarıldıklarını e-mail yoluyla öğrenen Rıfat Başaran ve Mehmet Bilber, Twitter'da durumu şöyle değerlendirdi.

An itibariyle Radikal gazetesiyle yollarımızı ayırdık. Yeni maceralarda görüşmek üzere.. — Rifat Başaran (@rifatbasaran) 24 Aralık 2013

Radikal'de güzel günler geçirdik, çok şey öğrendik, geriye tek söz kalır: "Hoşçakal iki gözüm" — mehmet bilber (@mehmetbilber) 24 Aralık 2013



Eyüp Can kapanma iddialarını reddetmişti

Gazetenin Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Eyüp Can, Radikal'in kapanacağı iddialarına Twitter hesabından sert tepki göstermişti. Can, medyayı eleştirdiği Tweet'inde kesin bir dille 'Radikal kapanmıyor' demişti.