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Yaşam

Radarı traktörle ezerek 'cezalandıran' gencin cezası belli oldu

Çiftçi "kamu malına zarar vermek" suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı

02 Aralık 2016 18:08

Edirne Lalapaşa’da 19 yaşındaki çiftçi Hüseyin Sarpen, 8 Şubat’ta önce Kıyık Caddesi’nde hız radarına, ardından da gece alkol kontrolüne yakalandı; para cezası kesildi, ehliyeti alındı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) cezaya öfkelenen Sarpen, plakasını kapattığı traktörüyle saat 05.00 sıralarında geldiği Kıyık Caddesi’nde, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) kule radarını ezdi. Güvenlik kameralarından yakalanan Sarpen hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Zarar 90 bin Euro

TEDES’i kuran şirket, zararın 90 bin Euro olduğunu bildirdi. Mahkeme, “Sadece 5 bin lira ödeyebilirim” diyen Hüseyin Sarpen’i ‘kamu malına zarar vermek’ suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı. 

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