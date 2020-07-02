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Spor

Radamel Falcao'ya resmi teklif

02 Temmuz 2020 08:20

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'ya Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda'dan resmi teklif geldi.

Arabistan basınına yer alan habere göre Radamel Falcao ile Dubai kulübü Al Wahda, görüşmelere başladı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Al Wahda kulübünün yetkilileri, Kolombiyalı yıldıza gelecek sezondan itibaren başlayacak şekilde resmi tekliflerini iletti.

Öte yandan Arap basını, Falcao için yapılan bu girişimi oldukça olumlu karşılarken, "Falcao, transferde anlaşılması halinde Wahda'da çok büyük bir katkı sağlayacak çünkü hücum hattında ona ihtiyaç var" dedi. Öte yandan Falcao için 'Avrupa Ligi kaplanı' benzetmesi yapıldı.

Radamel Falcao, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 22 maça çıkarken 11 gol kaydetti ve 1 asist üretti.

 

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