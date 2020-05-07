Radamel Falcao, ESPN'e konuştu: Galatasaray'dan ayrılmayacağım

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız golcüsü Radamel Falcao, Türkiye'de çok mutlu olduğunu belirterek, "Galatasaray’dan ayrılmayacağım. Burada kupalar kaldıracağım" diye konuştu.

Süper Lig'in ilk yarısında şanssız bir sakatlık geçirmesine rağmen sonradan toparlanan ve 17. haftadan itibaren çıktığı 8 karşılaşmada 8 gol atan Kolombiyalı yıldız, ESPN’e açıklamalarda bulundu.



Yeni tip Koronavirüs günlerini anlatan 34 yaşındaki forvet, “Pek çok insanın yaşadıklarını yaşıyoruz evde. Ailemle, kızlarımla vakit geçiriyorum. Daha önce olmayan görevlerim var evde. Farklı alanlarda yardımcı oluyorum. Özel bir zaman geçiriyoruz ve birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Özellikle mutfak ve temizlik anlamında öğretici bir zamandan geçiyorum" dedi.

"Muslera beni etkiliyor, çünkü Türkçe konuşabiliyor"

Kolombiya’nın Brezilya ve Arjantin’e yaklaştığını ve dünyada pek çok oyuncusunun olduğunu söyleyen Falcao, “Saçlarını tekrar uzatacak mısın?” sorusuna ise, “Saçımı beğeniyorum. Şu anda uzatmak zor geliyor. Kestirmeyi daha kolay buluyorum” cevabını verdi.



Transferi konusunda da net konuşan tecrübeli yıldız, “Arjantin’de olduğu gibi taraftarlar çok tutkulu. Burada dışarı çıktığında insanların seni fark etmemesi mümkün değil. Ailem ve ben Türkiye’de çok mutluyuz. Ancak Türkçe zor. Muslera beni etkiliyor. Çünkü Türkçe konuşabiliyor” diye konuştu.

"Galatasaray'dan ayrılmayacağım"

Falcao, ESPN’e verdiği röportajda olduğu gibi menajeriyle yaptığı görüşmede de Galatasaray’da mutlu olduğunu belirtti. Katar kulüplerinin yanı sıra eski takımı River Plate’in de istediği El Tigre, kapıyı kapattı.



Falcao’nun menacerine, “Galatasaray’dan ayrılmayacağım. Burada kupalar kaldıracağım. İstediğim futbol ortamı var. Transferi düşünmüyorum tamamen şampiyonluğa odaklandım” dediği öğrenildi.