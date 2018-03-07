Raco'daki teröristler karadan ve havadan böyle vuruldu

İrfan SAPMAZ/SURİYE, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin komando birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin Suriye\'nin Raco beldesine girmesinin ardından \'temizlik\' operasyonları sürüyor. Raco merkezde bir binada kıstırılan keskin nişancılar, havadan ve karadan ateş altına alındı.

Suriye\'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde en stratejik merkezlerden birisi olan Raco\'ya yönelik başlatılan operasyonlar çerçevesinde şehir içerisinde bu kez ev ev aramalar gerçekleştirilerek, teröristlerin bulunup bulunmadığı kontrol ediliyor.

Raco\'da başlayan operasyonlarda ÖSO ile şiddetli çatışmalara giren teröristlerin bulunduğu binalar yoğun ateş altında tutularak etkisiz hale getirilmeye çalışılmış ve o binalardan birisinde direnen teröristlere karşı şiddetli karşılık verilmişti. Binadaki teröristlerin tamamının etkisiz hale getirilmesi için TSK\'dan yardım istenmişti. Binanın koordinatının TSK\'ya ÖSO tarafından verilmesinin ardından jetler havadan binayı vurarak imha etmişti. İşte bu anlar, DHA muhabirinin kamerasına anbean yansıdı.

KESKİN NİŞANCILARA KARŞI YOĞUN ATEŞ

Raco\'nun Afrin yönüne giden yol üzerindeki bir binada sayılarının 11 olduğu tahmin edilen teröristler kuşatma altında alındı. Yaklaşık 3 saat kadar karşılıklı olarak yoğun ateş başladı. Bina kuşatma altına alınırken, keskin nişancılar bazı ÖSO askerlerini hedef alarak vurdu.

Ancak yoğun ateş nedeni ile teröristlerin bulunduğu binanın hemen karşı sokağında bulunan ve hayatını kaybeden 2 ÖSO askerini almak için müdahale edilemedi.

JETLERİMİZ GELİYOR

ÖSO Livai Şimal Komutan Abdullah Halil, TSK ile bağlantıya geçerek durumu anlattı ve jetlerimize teröristlerin bulunduğu binanın koordinatı verildi.

Binanın koordinatının verilmesi ile birlikte bina etrafının boşaltılması emri ile birlikte tüm ÖSO güçleri binanın bulunduğu bölgeyi çok hızlıca terkederek kentin daha güvenli ve yüksek bir konumuna hareket etti. Sokaklarda jetlerimizin bombalarına hedef olmamak için yoğun bir koşturma ve hareketlilik başladı.

Yaklaşık 1 saat sonra TSK jetleri Raco semalarında görüldü. ÖSO güçleri ise gün boyu süren şiddetli çatışmaların ardından gözlerini gökyüzüne dikerek jetlerin gelmesini bekledi.

Jetlerimiz kısa bir süre içerisinde teröristlerin bulunduğu binayı havadan bombalamaya başladı.

Jetlerimizin binayı ve etrafında bulunan terörist mevzilerini havadan bombalayarak etkisiz hale getirmesinin ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

VURULAN ÖSO ASKERLERİ ALINIYOR

Jetler tarafından binaların vurulması ile birlikte bu kez ÖSO güçleri binaların hemen karşısında bulunan sokaklarda yatan 2 ÖSO askerini almak için zırhlı araçlar ile bölgeye hareket etti ve askerler araçlar içerisinde daha güvenli bir sokağa taşındı.

Çatışmada sadece bu bina kuşatmasında 2 ÖSO askerinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Akşam saatlerine doğru ise Raco kent merkezinde bu bombalamanın ardından kısa bir süre de olsa ateş sesleri kesildi ve kentin hakimiyeti ele geçirilmiş oldu.



FOTOĞRAFLI