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Dünya

Racing Point pilotu Stroll, Eifel Grand Prix'den sonra Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

21 Ekim 2020 13:19

T24 Dış Haberler

Racing Point pilotu Lance Stroll, Almanya'daki Formula 1 Eifel Grand Prix'den sonra yaptırdığı Koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Stroll, testten sonra kendini 10 günlüğüne karantinaya aldığını ve ''Şimdi yüzde yüz hazır hissettiğini" bildirdi.

Stroll, bu hafta sonu yapılacak Portekiz Grand Prix'de otomobilinin direksiyonunda olacağını bildirdi.

Kanadalı pilotun yokluğunda Racing Point'in ikinci otomobilinde Hülkenberg görev yapmış ve yarışı ikinci bırakarak 'Pembe Panterler'in McLaren'i geçmesinde rol oynamıştı.

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