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Spor

Racing Point'e 15 puan silme ve 400 bin Euro para cezası

07 Ağustos 2020 12:59

T24 Dış Haberler

FIA, Renault'nun protestosunu kabul ederek Racing Point'e 15 puan silme ve 400 bin Euro para cezası verdi.

Açıklanan kararda, Racing Point'in bu sezon otomobilinde kullandığı fren kanalı tasarımının geçen sezonun şampiyon arabası Mercedes'in W10'undan kopyalandığı sonucuna varıldığı belirtildi.

Steirmark GP için iki araca da 7.5 puan silme cezası verilirken, diğer GP'ler için de takım kınandı.

Renault, Racing Point'in aracının yasal olmadığını iddia ederek FIA'ya protestoda bulunmuştu.

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