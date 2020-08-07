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FIA, Renault'nun protestosunu kabul ederek Racing Point'e 15 puan silme ve 400 bin Euro para cezası verdi.

Açıklanan kararda, Racing Point'in bu sezon otomobilinde kullandığı fren kanalı tasarımının geçen sezonun şampiyon arabası Mercedes'in W10'undan kopyalandığı sonucuna varıldığı belirtildi.

Steirmark GP için iki araca da 7.5 puan silme cezası verilirken, diğer GP'ler için de takım kınandı.

Renault, Racing Point'in aracının yasal olmadığını iddia ederek FIA'ya protestoda bulunmuştu.