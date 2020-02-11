Raci Şaşmaz kardeşi Necati Şaşmaz'ın şirketine gelen haciz için 'ticari bağımız' yok demişti: Borcu ödedi

Kentsel dönüşümün en kötü örneklerinden birinin gerçekleştiği İstanbul Fikirtepe’deki başlamadan biten projelerin ‘mimari’ olan Raci Şaşmaz, kendisinden kaynaklı borç yüzünden kardeşi Necati Şaşmaz’ın şirketinin icralık olması üzerine toplam 314 bin TL ödeme yaptı.

Kurtlar Vadisi başta olmak üzere popüler birçok dizi ve filmin yapımcılığını üstlenen Pana Film’de 16 Aralık 2019’da haciz gerçekleştirildi. Haczi, söz konusu şirketin sahibi olan oyuncu Necati Şaşmaz’ın kardeşi Raci Şaşmaz’a ait inşaat şirketinden 7.2 milyon TL alacaklı olan bir faktoring firması yaptı.

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre Raci Şaşmaz, 41 bin 100 TL teminat karışlığında haczedilen malları geri aldı. Bu esnada Pana Film, borçlu firma ile hiçbir ticari bağı ve taraf sıfatının bulunmadığını öne sürdü.

Pana Film’in avukatı Ergün Sarıtaş tarafından yapılan açıklamada, şu iddialara yer verildi: “Müvekkil şirketimizin dosya borçluları ile hiçbir organik ve ticari bağı bulunmamaktadır. Takibine sebep olan ticari ilişkilerde müvekkilin taraf sıfatı bulunmadığı da mahkeme ve icra dosyaları kapsamında açıktır.”

Ancak Raci Şaşmaz, önce 41 bin 100 TL, ardından da 273 bin 400 TL icra için ödeme yaptı. Pana Film’in “Borçlu şirketle hiçbir organik ve ticari bağı bulunmamaktadır” açıklamasına karşın borcu Raci Şaşmaz’ın ödemesi, soru işaretlerine neden oldu.

TIKLAYIN- Necati ve Raci Şaşmaz'ın şirketi Pana Film'e haciz geldi