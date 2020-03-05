Raci Şaşmaz’ın malvarlığına tedbir konulması talep edildi

‘Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçundan yargılandığı davada hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilen Raci Şaşmaz’ın malvarlığına tedbir konması talep edildi.

İstanbul Fikirtepe’de başlamadan biten projelerin mimarı olan Kurtlar Vadisi’nin yapımcısı Raci Şaşmaz’ın da aralarında bulunduğu 13 kişinin ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçundan yargılanmasına önceki gün başlandı.

131 kentsel dönüşüm mağdurunun şikâyeti üzerine İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Raci Şaşmaz’a yurt dışı çıkış yasağı kondu. İki gün süren duruşmaya katılmayan Raci Şaşmaz hakkında ‘zorla getirme’ kararı çıkartıldı.

Ancak mahkeme, mağdur avukatlarının sanıklar sanıklar Raci Şaşmaz, Kürşat Coşkum Ufuk ve Aydoğan Selimoğlu’nun malvarlığına tedbir konmasına dair taleplerini reddetti. Bunun üzerine mağdurların avukatlarından Ayten Karaca, Raci Şaşmaz, Kürşat Coşkum Ufuk ve Aydoğan Selimoğlu’nun malvarlığına tedbir koyulması için İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Söz konusu başvuruda, şu ifadelere yer verildi: “5271 sayılı kanunun 128. maddesine göre, ‘Kuvvetli şüphe sebebi bulunan hallerde şüpheli veya sanığa ait taşınmazlara; kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaba, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara, kıymetli evraka, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer malvarlığı değerlerine tedbir koyulabilir’ hükmü mevcuttur. Dosyada bu maddede belirtilen unsurların tamamı mevcut olduğundan ileride telafisi imkânsız durumlara yol açmamak ve hak kaybına neden olmamak adına ara karardan rücu edilerek sanıkların mallarına tedbir koyulmasını arz ve talep ederim.”