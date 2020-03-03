Raci Şaşmaz hakkında yakalama kararı

Fikirtepe’de başlamadan biten projelerin mimarı olan Kurtlar Vadisi’nin yapımcısı Raci Şaşmaz’ın da arasında bulunduğu 13 kişinin ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçundan yargılanmasına dün başlandı.

İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanıklar Necdet Yalçın, Tayyar Raci Şaşmaz, Ahmet Mahir Şaşmaz, Maruf Dindar, Muhammet Muhit Kayaoğlu, Tayfur Yalçın katılmadı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, aralarında Şaşmaz’ın da olduğu 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı. Mahkeme, söz konusu kişiler hakkında yurt dışı yasağı da kondu. Mahkeme heyeti duruşmayı 8 Eylül’e erteledi.

Başlamadan biten Brooklyn projlerinin 131 mağdurunun şikâyeti üzerine başlayan soruşturmada İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırlamıştı. İddianame İstanbul (Anadolu) Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti. Yapımcı Raci Şaşmaz ile Ahmet Mahir Şaşmaz, Aydoğan Selimoğlu, Hızır Selimoğlu’nun da aralarında bulunduğu Pana Yapı ve Selimoğlu İnşaat firmasının ortak ve yöneticisi 13 şüphelinin ‘Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçundan 131 defa hapisle cezalandırılmaları isteniyor.