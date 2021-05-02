Rachid Ghezzal'ın menajerinden transfer açıklaması

Rachid Ghezzal'ın Türkiye temsilcisi Hakan Korkmaz, Cezayirli yıldızın transfer sürecini ve geleceğini değerlendirdi.

Sezon başında Leicester City'den Beşiktaş'a kiralanan Rachid Ghezzal sergilediği performansla Süper Lig'e damga vuruyor.

Ligde çıktığı 28 maçta 5 gol atan ve 17 asiste imza atan Rachid Ghezzal'ın Türkiye temsilcisi Hakan Korkmaz, Beyaz TV'ye oyuncu hakkında konuştu.

Rachid Ghezzal'ın transfer sürecini anlatan Korkmaz, yıldız futbolcunun gelecek planlarıyla ilgili de konuştu. Korkmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sergen Hoca 2-3 dakika sonra 'İstiyorum' dedi"

"Ghezzal'in Beşiktaş'a transfer süreci şöyle... İlk Sergen hocaya izlettik, ilk izlediğinde, yaklaşık 2-3 dakikalık bir süreçte hemen telefonundan kapattı videoyu ve 'Ben bu oyuncuyu istiyorum, bedeli ne olursa olsun istiyorum. Zaten bildiğim, tanıdığım bir oyuncu. Öyle formaliteden bakma gereği hissettim' dedi"

"O uçağa binemeseydi bugün Türkiye'de olmayacaktı"

"Süreçte dikkat edilecek bölüm şuydu. Ghezzal'i getirmemiz için transferde son günün olması, 24 saatlik bir sürecin olması imkanları kısıtladı ve gece 23:55 uçağı vardı. Eğer o uçağa Ghezzal'i bindiremeseydik Rachid Ghezzal şu anda Türkiye'de olamayacaktı. Çünkü ne ertesi gün ne de ondan sonra uçak yoktu. En önemli kritik bölüm buydu ve geldikten sonraki süreçte de burada 15-20 dakikalara TFF'ye yetiştirilmesi gereken evraklar, biliyorsunuz kamuoyunda da çıktı zaten. Motorla yetiştirildi onlar. Ama ne mutlu ki yetiştirildi. Böyle bir yıldız Beşiktaş'a kazandırıldı"

"Sergen Yalçın'dan dolayı Beşiktaş'ı istiyor"

"Rachid Ghezzal'ın Beşiktaş'ta kalmasını istemesinin en büyük sebeplerinden birisi Sergen Yalçın'dır. Çünkü onunla özgüven kazandı. Yaklaşık 3 senedir milli takıma gitmiyordu, gitti. Uzun süredir oynamıyordu, oynamaya başladı, kendisine özgüveni geldi. Sergen Yalçın'dan dolayı Beşiktaş'ta kalmayı inanılmaz bir şekilde istiyor. Bakalım süreç neyi gösterecek. Her zaman bunu söylüyor. 'Ben Beşiktaş'ta kalmak istiyorum, Sergen Yalçın'la beraber tekrar devam etmek istiyorum.' diyor. Ona da teşekkür ediyorum eski performansına kavuşturduğu için..."

"Pazarlıklar zaman alacak"

"Kalıp, kalmayacağı ile alakalı olarak da Ghezzal şu an İstanbul'da çok mutlu. Beşiktaş da mutlu. Başkan da istiyor. Ghezzal'ın ailesi de istiyor. İki taraf da zaten birbirine sıcaklar. Ama süreçte Leicester'ın ne diyeceği önemli. Bonservis fiyatı ne olacak. Ama inanıyorum ki finalde bedeli ne olursa olsun Ghezzal buraya gelecek. Ghezzal'la konuştuğumuzda Beşiktaş dışında hiçbir takıma gitmeyeceğini bana iletti. Süreç nasıl yürüyecek, erken mi gelecek, sonra mı gelecek? Bonservis, pazarlıklar biraz süreç alacak."