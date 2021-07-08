Rachid Ghezzal'ın menajeri İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı kadrosuna katmaya çalışıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ, Ghezzal'ın temsilcisi Anouir Fazuli’yle istanbul’da görüşecek.

Cezayirli oyuncuyla anlaşma sağlanması halinde, Leicester City kulübüyle temaslar hızlanacak.

Siyah beyazlı ekibin Ghezzal'a yıllık 2 milyon 250 bin euro garanti ücret ve bonuslarla birlikte 3 senelik sözleşme teklif edeceği belirtildi. Ghezzal geçen sezon şampiyonluk yolunda Beşiktaş'a önemli katkı sağladı.

31 lig maçında görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, 8 kez fileleri sarstı, 17 de gol pası verdi. Ghezzal, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmada görev yaptı ve 1 gol pası verdi.