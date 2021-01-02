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Spor

Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber!

02 Ocak 2021 14:03

Beşiktaş'ta haftaiçi antrenmanda sakatlanan Rachid Ghezzal, pazar günü oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı.

Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta maç kadrosu belli oldu.

Siyah beyazlılarda Cezayir asıllı Fransız futbolcu Rachid Ghezzal, sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı. Ghezzal, haftaiçi yapılan antrenmanda sakatlanmıştı.

Aboubakar, Llajic ve Gökhan da yok

Öte yandan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Adem Ljajic ve Gökhan Töre de Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda 3 Ocak Pazar günü oynanacak Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş maçı saat 19.00'da başlayacak.

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