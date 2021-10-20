Rachel Levine, ABD'nin ilk trans oramirali oldu

Joe Biden yönetimi salı günü, Amerika'da ülkenin ilk açık trans oramiraline yemin ettirdi.

Halihazırda halk sağlığından sorumlu Sağlık Bakanı Yardımcısı görevini yürüten Rachel Levine, Covid veya doğal felaketler gibi sağlık krizlerine müdahale için hükümete bağlı sağlık çalışanlarını gönderen 6 bin kişilik ABD Halk Sağlığı Hizmeti Birliği'nde amiral oldu.

Levine, salı günkü açıklamasında, "Covid-19'un bu karanlık günlerinde bir yol gösterici olmaya hazır biçimde, size ve bu büyük ulusa hizmet için çalışarak bu üniformayla karşınızda duruyorum. ABD Halk Sağlığı Hizmeti Muvazzaf Birliği'nin ilk kadın amirali ve 8 üniformalı hizmetin ilk açık trans oramirali olarak hizmet etmekten onur duyuyorum." dedi.

Independent Türkçe'nin haberine göre, 1889'da kurulan Birlik, ülkenin araştırma gemilerine kılavuzluk yapan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi Muvazzaf Subay Birliği ve diğer 6 askeri hizmetiyle beraber ülkenin 8 üniformalı hizmeti arasında yer alıyor.

"Benden önceki LGBTQ+ bireylerin açtığı yoldan ilerliyorum"