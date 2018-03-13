Rabobank'ın orta vadede dolar/TL'de hedefi 4.20!

Rabobank Gelişen Piyasalar Döviz Stratejisti Piotr Matys risk iştahının azaldığı bu dönemde doların TL karşısında daha da yükselebileceğini söyledi.



Bloomberg HT'de yayınlanan Yatırım Kulübü Programında Açıl Sezen'in sorularını yanıtlayan Matys "Kurda bir sonraki izleyeceğimiz önemli seviye 3.90 olacak. Dolar/TL yukarı yönlü ivmeyi hızlı bir şekilde kazanabiliyor. Dışsal koşullar bu dönemde riskli varlıklar için daha az olumlu.

Böyle bir dönemde de Lira da kırılgan bir yapı gösterebilir" dedi.



TL'nin son dönemde en yüksek getiri sağlayan gelişen ülke paralarından biri olmasının yabancı yatırımcıları cezbetmeye devam edeceğini belirten Matys "Ancak risk iştahının azalmaya başladığı bu dönemde yüksek getirili gelişen ülke paralarına olan iştah da azalıyor. Türkiye'de artan cari açık ve jeopolitik risklerin de etkisiyle Türk Lirası kırılgan görünüyor" değerlendirmesini yaptı.



Dolar bugün lira karşısında 3.85'i aşarak 18 Aralık'tan beri en yüksek seviyeye çıktı, Euro da 4.75'i aşarak yeni zirve seviyeye tırmandı.

Piotr Matys, Salı günkü raporunda Dolar/TL kurunda hafta başında yaşanan yukarı yönlü harekete ilişkin değerlendirmede bulundu.

Orta vadede hedef 4.20

Kurdaki yukarı yönlü sert hareketin teknik analiz açısından değerlendirildiğinde “yukarı yönlü kırılma” olarak adlandırılabileceğini belirten Matys, “Hatırlatmak üzere; geçtiğimiz birkaç ayda 4.20 seviyesindeki orta vadeli hedefimize doğru Dolar/TL 'nin yukarı yönlü kırılmasına ilişkin risk bulunduğunu tartışmıştık.” dedi.

Sıradaki kilit seviye 3.8970

İzlenecek sıradaki kilit seviyenin 3.8970 ile 14 Aralık zirvesi olduğu belirtilen raporda, bu seviyenin üzerindeki bir kapanışın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3.9826'yı hedefleyebilecek yukarı yönlü bir hareketi doğrulayacağı ifade edildi.

Euro/TL 'de 2018 hedefimiz 5.23

Rekor kıran Euro/TL kuruna dair değerlendirmede bulunulan raporda, “2016 ortasından 2017'nin başlarına dek süren yukarı yönlü güçlü hareketi ölçerek 4.9137 potansiyel hedefini edindik. Bununla birlikte dolar/TL ve Euro/TL kurlarından çıkardığımız 2018 hedefi 5.23 ile çok daha yüksek.” ifadelerine yer verildi.