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Ekonomi

Rabobank: TL hâlâ en kırılgan CEEMEA parası

"ABD Doları karşısında bu ay sadece Türk Lirası ve Rus Rublesi değer kaybetti"

28 Mart 2018 18:23

Rabobank, CEEMEA bölgesindeki en kırılgan para biriminin hâlâ Türk Lirası olduğunu belirtti. ABD Doları karşısında bu ay sadece Türk Lirası ve Rus Rublesi'nin değer kaybettiği ifade edildi.

Rabobank gelişen piyasalar döviz stratejisti Piotr Matys, carşamba günü kaleme aldığı raporda, Merkez ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Avrupa (CEEMEA) paralarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bloomberg HT'nin haberine göre, ABD Doları karşısında bu ay sadece Türk Lirası ve Rus Rublesi'nin değer kaybettiği belirtilen raporda, "Yine de mevcut küresel ortamda diğer CEEMEA paraları üzerindeki satış baskısının büyük bir ihtimalle artacağı yönündeki görüşümüzü koruyoruz" ifadesi yer aldı.

Raporda, “MSCI Gelişen Piyasa Hisse Senedi Endeksi de yakından takip ediyoruz. Yukarı yönlü trendin altına doğru bir kırılma riskli varlıklardan sermaye çıkışının hız kazanacağına ilişkin bir gösterge olur.” dendi. Böyle bir durumun CEEMEA paraları üzerinde baskı oluşturacağına dikkat çekildi.

Türk Lirası'nın hala en kırılgan CEEMEA parası olduğunun altı çizilen raporda, benzer paraların da riskten kaçış algısındaki artıştan kaynaklı baskıya daha fazla dayanamayabileceği söylendi.

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