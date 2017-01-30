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Ekonomi

Rabobank: Fitch'in not kararı beklenenin aksi sinyal gönderebilir

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir düzeyin altına düşürmüştü

30 Ocak 2017 18:22

Rabobank analisti Piotr Matys, Fitch'in genel mesajının görece olumsuz olduğunu, ancak kararın Türk lirası ve Türkiye varlıklarında daha olumlu bir görüşe sahip olmak için klasik ters sinyal gönderebileceğini söyledi.

BloombergHT'de yer alan habere göre raporda, "Fitch'in kararını doğrulamak için listelediği tüm yerel faktörler halihazırda piyasada fiyatlanmış durumda" denildi.

Rabobank'a göre, Türk lirasında en kötünün geride kaldığına ilişkin görüş hala düşük bir olasılık, çünkü Rabobank'a göre Merkez Bankası'nın spekülatörlerin cesaretini kırması için kayda değer bir faiz artırımı yapması gerekiyor.

Matys'e göre Merkez Bankası'nın ortodoks olmayan önlemleri yeterli olmayacak, Türk lirasının 3.73 seviyesini aşağı yönlü kırması durumunda bir sonraki destek 3.5935 seviyesinde bulunuyor.

Matys, Türk lirası yeterince istikrarlı bir konuma geldiğinde, Türkiye varlıklarına yönelik yabancı yatırımcı talebinin iyileşebileceğini söyledi.

Rabobank analisti Matys, 15 Temmuz başarısız darbe girişimi öncesi seviyelere yükselen Borsa Istanbul 100 Endeksi'nde fırsat arayışının başlamış olabileceğini de ifade etti.

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