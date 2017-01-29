Fitch'in kararı sonrası dolar kuru nereye gider?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye'nin notunu 'yatırım yapılabilir' seviyenin altına düşürmesi sonrası gözler doların pazartesi açılışını nasıl yapacağına çevrildi. Hürriyet ekonomi muhabiri Zeynel Balcı, "Dolar/TL kurunda ilk dirençler 3.90 ve 3.94 seviyeleri. 3.94’ün geçilmesi durumunda sonraki dirençler 4.00 ve 4.10 TL. Geri çekilmelerde tutunma noktaları ise 3.84 ve 3.79 seviyesi" yorumu yaptı.

Balcı'nın yazısından bazı bölümler şöyle:

Dalgalı seyirle birlikte borsa, döviz kurları ve faizde yükselişler sürüyor. Birbirine alternatif olan para ve sermaye piyasalarının aynı yöndeki hareketi piyasa işleyişi konusunda aykırılık oluştursa da en azından şimdilik realite bu yönde. Geçmişte de bazı dönemler bu tür uyumsuzluklar görülmüş, sonrasında olağan denge tekrar sağlanmıştı. Anayasa değişiklik paketinin TBMM’den geçmesiyle muhtemelen nisan ayındaki referandum beklenmeye başlandı. Bu durum o tarihe kadar siyaseti piyasanın gündeminde tutacak bir gelişme. Merkez Bankası’nın geçen haftaki toplantısında aldığı parasal sıkılaştırmaya işaret eden kararları ve faiz üst koridorunun yükseltilmesiyle bir süredir uyguladığı “sadeleştirme” politikasından vazgeçtiği veya ertelediği izlenimi verildi. Ardından gelen “tek faiz” yönündeki açıklamalar sadeleştirme politikasına tekrar dönülme olasılığını gündemde tutuyor. Bu yönde bir belirsizlikten söz etmek mümkün. Son dönemde alınan merkez bankası kararlarının döviz kurları üzerinde etkisinin zayıf kalması “Her şey neticesiyle muteberdir” sözünü hatırlattı. ABD’nin yeni başkanı Trump görevine başladı. Söylem olarak seçim öncesiyle çok bir farklılaşma bu aşamada yok, uygulamalar önemli olacak. Trump ile dolar dış piyasalarda bir miktar değer kaybederken aynı ölçüde yakından izlenen ABD uzun dönem tahvil faizlerinde yükseliş eğilimi sürüyor. Piyasanın yönü konusunda önemli görülen yabancı yatırımcıların borsadaki alımları 16-20 Ocak haftasında da devam etti. Ocak ayının ilk üç haftasında borsada 503 milyon dolarlık alım, tahvil bonoda 365 milyon dolarlık satış yapmışlar. Ocak ayının ikinci ve üçüncü haftasında alımlarının 558 milyon dolara ulaşması borsadaki yükselişi izah eden bir durum. Yine ocak ikinci ve üçüncü haftada tahvil bonodaki satışları 633 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu görünüm tahvil satıp borsada alım yapılmış, daha çok pozisyon değişikliği şeklinde de yorumlanabilir. 2016 yıl sonu bilançoları açıklanmaya başladı, bu nedenle borsada bilanço beklenti veya sonuçlarıyla ilgili hisse bazlı hareketlilik artabilir. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’den beklendiği üzere “not indirimi” geldi. Geçtiğimiz günlerde Fitch kaynaklı açıklamalarla bunun sinyali verilmişti. Özellikle döviz tarafında olmak üzere önemli ölçüde fiyatlaması yapıldığı söylenebilir. Bu açıdan piyasalar üzerindeki olumsuz etkisi kısa süreli ve sınırlı kalabilir. Ancak bir süredir ekonomi çevrelerinin sıkça dillendirdiği not indirim gerekçelerini gerekse S&P’den gelen görünüm değişimini dikkate aldığımızda daha geniş ölçekte ekonomi üzerinde etkisi hissedilebilir. Döviz kurları ve faizde ateş düşmezken kısa dönemde ciddi prim yapan borsada yükseklik korkusuna rağmen iyimserlik sürüyor. Fakat borsa not indirimi sonrası daha temkinli olacaktır.

Dolar/TL kurunda kâr satışlarının ardından tekrar tepki alımları geldi. İlk dirençler 3.90 ve 3.94 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerde tekrar satışlar görülebilir. 3.94 seviyesinin geçilmesi durumunda sonraki dirençler 4.00 ve 4.10 seviyelerinde bulunuyor. Geri çekilmelerde tutunma noktaları ise 3.84 ve 3.79 seviyelerinde. Daha önemli görülen 3.79 seviyesinin üzerinde çıkış trendi korunacak. Sonraki destekler 3.75-3.72 seviyelerinde. Çıkış hareketi sürmekle birlikte yukarı yönlü hareketlenmeler satışla karşılaşabilir.

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