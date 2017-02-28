Rabobank: Fed bir kez faiz artırırsa, TL yüzde 6 daha değer kazanır

Rabobank'ın Londra'daki stratejisti Pyotr Matys, Amerikan Merkez Bankası (Fed) 2017'de sadece bir kez faiz artırırsa TL'in dolar karşısında yıl sonuna kadar, yüzde 6 daha değer kazanabileceğini ifade etti. Dolar/TL, 3.9415 ile gördüğü tarihi zirvenin ardından yükselişe geçerek, yüzde 9 değer kazanmıştı.

Türk Lirası dolar karşısında şubat ayında, Merkez Bankası'nın fonlama koşullarını sıkılaştırarak TL piyasası oranlarını yükseltmesi ile birlikte diğer tüm gelişen ülke para birimlerine kıyasla daha iyi performans gösterdi ve ağustos ayından bu yana ilk aylık bazda yükselişine yöneldi.

Dolar/TL yüzde 9'luk yükseliş

Türk Lirası'nın dolar karşısında ocak ayında 3.9415 ile gördüğü tarihinin en yüksek seviyesinden yaptığı yüzde 9'luk yükseliş, Rabobank'ın stratejisti Matys'in cuma günü yaptığı değerlendirmeye göre, Fed 2017'de sadece bir kez faiz artırısa, yıl sonuna kadar yüzde 6 daha sürebilir.

Dolar-TL opsiyonlarındaki bir aylık ima edilen volatilite, 11 ocak'taki zirvesi olan yüzde 24.3'ten sonra yarı yarıya geriledi ve bu artan güvenin diğer bir göstergesi olarak değerlendiriiyor.

Aşağıdaki grafikte spot piyasada işlem gören TL'nin dolar karşısında ardı ardına beş aylık kaybının ardından şubat ayını yükselişle tamamlamaya hazırlandığı gösteriliyor.