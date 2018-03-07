Rabobank: Dolar/TL'de 4'ün üzerine çıkabiliriz

Rabobank Gelişen Piyasalar Döviz Stratejisti Piotr Matys, dolarda 4 seviyesinin aşılacağını belirterek " Bu yıl için Dolar/TL öngörüm 4.20. Bu yükselişte iç unsurlar ve dışsal faktörler etkili olabilir" dedi.

Bloomberg HT'de yayınlanan 'Fokus' programında Hande Demirel'in konuğu olan Matys, Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyeceğini, vereceği mesajların önemli olacağını söyledi.

Yılın ikinci faiz toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmedi.



Matys konuya dair "Enflasyondaki yavaşlama nispeten düşük, bu nedenle Merkez Bankası'nın mesajı önemli olacak. Daha şahin tavırlı bir dil olabilir" diye konuştu.



Dolarda 4 seviyesinin aşılacağını öngören Matys "Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutmasını beklememizin sebeplerinden biri TL'nin dolar karşısında stabil gitmesi. Kur dar bir bantta hareket ediyor. Fakat Dolar/TL 'de bir çıkış daha olabilir, 4 seviyesinin üzerine çıkabiliriz. Bu yıl için Dolar/TL öngörüm 4.20. Bu yükselişte iç unsurlar ve dışsal faktörler etkili olabilir. Fed yetkililerinden gelen son yorumlar da bu yıl 4 faiz artışı olabileceği yönünde.



Cuma günü tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Eğer ücret artışları beklenenden iyi gelirse 4 faiz artışı kesinleşebilir, o zaman TCMB'nin de bir noktada faiz artırması gerekebilir" değerlendirmesini yaptı.