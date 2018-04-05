Rabia'nın amcası: Ciğer parçamız, hız kurbanı oldu

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)- KONYA\'da geçen pazar günü yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Sena Doğan (11), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Rebai Sena\'nın amcası Ergül Doğan, kazanın olduğu yerde hız sınırının saatte 30 kilometre olduğunu, yeğenine çarpan otomobilin hızının ise 120 olduğunu ileri sürdü. Doğan, \'\'O bizim ciğerimizi aldı. Yetkililere sesleniyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Katil sıfatıyla yargılansın istiyorum. Rabia Sena; hayat doluydu, ciğer parçamızdı, 11 yaşında bir güzellikti\" dedi.

Kaza, geçen 1 Nisan\'da saat 15.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi\'nde meydana geldi. 3 çocuklu Adem ve Latife Doğan çiftinin ortanca çocuğu olan Dikilitaş Sahibi Ata İlkokulu 3\'üncü sınıf öğrencisi Rabia Sena Doğan\'a, yolun karşısına geçmek istediği sırada Muzaffer Utku T.\'nin kullandığı 42 CKY 05 plakalı otomobil çarptı. Minik Rabi, çarpmanın şiddetiyle fırlayıp karşı şeride düşerken, otomobil de refüje çıkıp takla attı. Kazada ağır yaralanan Rabia Sena, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kazadan yanındakilerle birlikte yara almadan kurtulan sürücü Muzaffer Utku T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaza anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

MAHALLE SAKİNLERİ YOL KAPATTI

Aynı yerde geçen salı günü 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bunun üzerine Rabia Sena Doğan\'ın ailesi ve yakınları başta olmak üzere mahalle sakinlerinden kadınlar yolun bir şeridini, erkekler de diğer şeridini 3 saat ulaşıma kapatıp, kazaların olmaması için önlem alınmasını istedi. Olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin kazaların olmaması için önlem alacaklarını söylemesi üzerine kalabalık dağıldı.

AŞIRI HIZLI OLDUĞU İDDİASI

Kazada yaşamını yitiren Rabia Sena\'nın amcası Ergül Doğan, kaza anının güvenlik kamera kayıtlarına yansıdığını ve kayıtları göre otomobilin aşırı hızlı olduğunu ileri sürdü. Kazanın meydana geldiği caddede hız limitinin saatte 30 kilometre olduğunu belirten Doğan, şunları söyledi:

\"30 kilometre olan hız limitinde, bizim çocuğumuza yaklaşık 120 kilometre hızla gelip vuruyor. Burada bir çocuğa 30 ile 120 hızla çarpmanın arasındaki farkı, yetkililere soruyorum ? Elinizi vicdanınıza koyun, bizim canımız, ciğerimiz yandı. Bu insan bir katildir. En büyük cezayı alsın. 120 kilometre hızla gelip çocuğa çarpmakla katil sıfatını almıştır. Hakimlere savcılara sesleniyorum, sizin de çocuklarınız var, buradaki hız limiti eğer 30 görünüyorsa çocuğumuza o süratle çarpıyorsa elinizi vicdanınıza koyun. Bu insan bir katildir ve katil sıfatıyla yargılanmasını istiyorum. Adaletin arkasındayız, adalet de bizim arkamızda dursun. Rabia Sena; hayat doluydu, ciğer parçamızdı, 11 yaşında bir güzellikti.\"

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