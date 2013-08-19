'Rabia' işaretinin anlamı ne? Rabia kim?

Mısır’da darbe karşıtı gösterilerin yapıldığı Rabiatül Adeviyye Meydanı’ndan başlayan ve tüm dünyaya yayılan “Rabia işareti”nin Mısır’da “Darbeye Karşı Koalisyon” tarafından tüm gösterilerde öncelikli sembol olarak kullanılması istendi.

“Rabia işareti” Mısır dışındaki gösterilerde de yayıldı ve Türkiye’nin de gündemine oturdu.

İşaret, Twitter’da #R4BIA hashtag’iyle trend topic olurken, Başbakan Erdoğan’ın Cumartesi günkü Bursa mitinginde Rabia selamı vermesi Arap basınında da geniş yer buldu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da dün Muğla’da katıldığı temel atma töreninde aynı işareti yaptı.

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu ile Çaykur Rizesporlu Sercan Kaya da Rabia işaretini yeşil sahalara taşıyan isimler oldu.

İşaretin anlamı ne? Rabia kim?

Rabia, Arapça’da 4’üncü demek.

Mursi taraftarları hem toplandıkları Rabiatül Adeviyye Meydanı’na hem de Mursi’nin 4. Cumhurbaşkanı olmasına gönderme yaptıkları için bu işareti benimsedi.

Hikayesi ve sözleri 13. yüzyıl sufilerinden Feriüddin Attar'ın, kimi evliyaların hayatları ve sözlerini derlediği ünlü eseri "Tezkiret'ül Evliya"da yer almaktadır.

Rabiatül Adeviyye Meydanı adını 8. yüzyılda yaşamış sufi bir kadın şairden alıyor.

Rabia'tül Adeviyye, Basralı ünlü kadın sufidir. İlk dönem sufi şairleri arasından en önemli isimlerden biridir. İlahi aşk öğretisi kendisinden sonraki sufileri de önemli ölçüde etkilemiştir.

Rabia ailesinin 4. çocuğudur. O daha genç bir kızken anne ve babası ölmüştür. Basra'da kıtlık baş göstermiştir. O da bir ihtiyara hizmet etmeye başlar. İhtiyar daha sonra Rabia'yı azat eder.

Rabia'tül Adeviyye'nin ömrünü ilim ve ibadet ile geçirdiği, kefenini de sürekli yanında taşıdığı söylenir. İlk dönem sufi şairleri arasından en önemli isimlerden biri olan Rabia'nın İlahi aşk öğretisi kendisinden sonraki sufileri de önemli ölçüde etkilemiştir. Ayrıca zamanın şeyhleri ve mürşitleri Rabiatül Adeviyye'yi ziyaret edip sohbet meclislerinde onun derin bilgisinden ve görüşlerinden yararlanmışlardır.

Rabia birçok sufinin kendisine yaptığı evlenme teklifini geri çevirip ölünceye kadar bekar yaşamıştır. Bazı kaynaklarda "dişi aslan" olarak da anılan Rabia'tül Adeviye, 801′de Kudüs civarında vefat etmiştir.

Yirminci yüzyılda Rabia hakkında kaleme alınmış en kapsamlı eser, Margaret Smith'in master tezi olarak kaleme aldığı ve daha sonra kitaplaştırılan ve Türkçeye de çevirilen Rabia the Mystic adlı eserdir.