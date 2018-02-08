Rabia işaretini ahşaba işledi

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta ahşap oyma sanatçısı Süleyman Daştan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile özdeşleşen Rabia işaretini üç boyutlu olarak işledi.

Yıllardır Sivas Belediyesi, İhramcızade Kültür Merkezi\'nde ahşap oyma kursu veren ve birçok örnek çalışmaya imza atan Süleyman Daştan, bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, \"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet\" sloganıyla özdeşleşen Rabia işaretini kendine referans aldı. Ahşaptan yaptığı üç boyutlu Rabia figürünün ilk örneğini de makamında ziyaret ettiği Belediye Başkanı Sami Aydın\'a hediye etti. Süleyman Daştan, \"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya ziyaretinde gördüğü el şeklindeki oymalar üzerine, \'Bunlardan biz de Rabia şeklinde yapsak\' demişti. Kendime bu sözden vazife çıkararak Rabia işaretini ahşaptan üç boyutlu yaptım. Toplam 20 adet olan çalışmanın ilk örneğini de başkanımıza getirdim\" dedi.

Başkan Aydın da Daştan\'a çalışmasından dolayı teşekkür etti.



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