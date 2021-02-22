Rabia Çerçi cinayetinde karar: Hasan Hüseyin Demir'e 34 yıl hapis cezası

Antalya'da otomobile ateş açılması sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki Rabia Çerçi ile ilgili davada karar çıktı. Sanık 34 yıl hapis cezası aldı. Cezada indirim de uygulanmadı.

Geçen yıl 4 Eylül'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde Hasan Hüseyin Demir, pompalı tüfekle park halindeki otomobile ateş açtı. Araçta bulunan 19 yaşındaki Rabia Çerçi hayatını kaybetti, Nazif Genç hafif yaralandı.

Polise teslim olan zanlı tutuklandı, hakkında ''olası kasıtla öldürme'' suçundan dava açıldı. Son duruşmada karar çıktı. Sanık 34 yıl hapis cezası aldı. Cezada indirim de uygulanmadı.