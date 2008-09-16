'Rabbimden utanıyorum'

Katıldığı televizyon programında bir filmde oynamak için başını açabileceğini söyleyen Necla Nazır, konuk olduğu Seda Sayan'ın programında gözyaşlarına hakim olamadı.



Kendisinin " Ben başımı açacağım" demediğini belirten Nazır " Sadece samimi bir şekilde başımı açma konusunda gitgeller yaşadığımı aktardım. Dinler Allah için yaşanır. Ben 12 yıl önce tövbe etmiş bir bayanım. Rabbimim affına ve merhametine sığınıyorum. Bu anlamda artık gündemde olmak istemiyorum" dedi.



Nazır, başını açma konusunda yaşadığı gitgeller nedeniyle çok üzüldüğünü belirterek " Canım Peygamberime aşığım, Rabbimi seviyorum. Neden böyle gelgitler yaşadım. Bu yüzden ondan utanıyorum. Onun affına ve merhametine sığınıyorum" derken gözyaşlarını tutamadı.