T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Rabbim 'Siyami Ersek' dedi!

Tiyatrocu Öztekin, kalp rahatsızlığını tedavi eden Siyami Ersek Hastanesi'ne teşekkür ederken Unakıtan çiftine gönderme yaptı

27 Mart 2009 02:00

Tiyatrocu Rasim Öztekin, kalp rahatsızlığını tedavi eden Siyami Ersek Hastanesi'ne teşekkür ederken Unakıtan çiftine gönderme yaptı

Yılların tiyatrocusu Rasim Öztekin, 18 Ocak’ta yatıp geçen çarşamba çıktığı hastanesine dün bir gazete ilanıyla şöyle teşekkür etti:
“Kalbimin hasta olduğunu öğrenince pijamamı, terliklerimi bir valize doldurup taksi çağırdım. Şoföre ‘Doğru Cleveland’a çek’ dedim. Şoför, ‘Buyur abi?’ dedi. ‘Yok bişiy, rüyamın etkisindeyim, tartıştık, beni ikna etti. Sen boşver Cleveland’ı, ben seni dünyanın sayılı hastanelerinden birine gönderiyorum oğlum, dedi. Sen doğru Siyami Ersek’e çek!’ dedim.
Şoför hiçbir şey anlamadı. Ama tam acilin girişinde fren yaptı ve ben indim. Kafamı kaldırdım, kocaman yazıyordu. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. İyi ki de bu ismin kanatları altına sığınmışım...”

Geçirdiği zatürree, Öztekin’in var olan kalp sorununu nüksettirmiş, doktorlar da onun deyişiyle ‘kalbini toparlamıştı’.

Sağlığına kavuşan oyuncu, “Rasim Öztekin’e uygun şekilde teşekkür etmek istedim” diyor. Geçen ay Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın eşi Ahsen Unakıtan’ın “Yarabbi nerede olursa iyi olur, bana doğru yolu göster diye dua ettim. İçime Amerika’daki Cleveland Kliniği diye yazdı” sözlerini hatırlatan Cleveland esprisini soruyoruz.
Öztekin, “Artık sünnet öneminde olan bu operasyonları oralarda yaptırmaya, hele bu kriz ortamında, gerek olmadığını düşünüyorum. Gündemi yaratan sayın bakanın eşi ama sırf onlar değil, başka insanlar da var” diyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24