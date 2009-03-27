Rabbim 'Siyami Ersek' dedi!

Tiyatrocu Rasim Öztekin, kalp rahatsızlığını tedavi eden Siyami Ersek Hastanesi'ne teşekkür ederken Unakıtan çiftine gönderme yaptı



Yılların tiyatrocusu Rasim Öztekin, 18 Ocak’ta yatıp geçen çarşamba çıktığı hastanesine dün bir gazete ilanıyla şöyle teşekkür etti:

“Kalbimin hasta olduğunu öğrenince pijamamı, terliklerimi bir valize doldurup taksi çağırdım. Şoföre ‘Doğru Cleveland’a çek’ dedim. Şoför, ‘Buyur abi?’ dedi. ‘Yok bişiy, rüyamın etkisindeyim, tartıştık, beni ikna etti. Sen boşver Cleveland’ı, ben seni dünyanın sayılı hastanelerinden birine gönderiyorum oğlum, dedi. Sen doğru Siyami Ersek’e çek!’ dedim.

Şoför hiçbir şey anlamadı. Ama tam acilin girişinde fren yaptı ve ben indim. Kafamı kaldırdım, kocaman yazıyordu. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. İyi ki de bu ismin kanatları altına sığınmışım...”



Geçirdiği zatürree, Öztekin’in var olan kalp sorununu nüksettirmiş, doktorlar da onun deyişiyle ‘kalbini toparlamıştı’.



Sağlığına kavuşan oyuncu, “Rasim Öztekin’e uygun şekilde teşekkür etmek istedim” diyor. Geçen ay Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın eşi Ahsen Unakıtan’ın “Yarabbi nerede olursa iyi olur, bana doğru yolu göster diye dua ettim. İçime Amerika’daki Cleveland Kliniği diye yazdı” sözlerini hatırlatan Cleveland esprisini soruyoruz.

Öztekin, “Artık sünnet öneminde olan bu operasyonları oralarda yaptırmaya, hele bu kriz ortamında, gerek olmadığını düşünüyorum. Gündemi yaratan sayın bakanın eşi ama sırf onlar değil, başka insanlar da var” diyor.

