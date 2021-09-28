R. Kelly, yargılandığı davada hangi ifadeler sonrası şantaj ve seks ticaretinden suçlu bulundu?

Uyarı: Bu haberdeki bazı ifadeleri rahatsız edici bulabilirsiniz

Amerikalı şarkıcı R. Kelly'nin kurbanları, beş haftadan uzun bir süre boyunca New York'taki mahkeme salonunda, uğradıkları taciz ve kötü muamele ile ilgili tanıklıklarını anlattı. R. Kelly, şantaj ve seks ticaretinden suçlu bulundu. Cezası ise 4 Mayıs'ta açıklanacak.

Bazıları kimliklerinin gizli kalması şartı ile ifade veren 11 kadın ve erkek, henüz reşit değilken Kelly ile cinsel ilişki kurduklarını anlattı. Verdikleri ifadelerde, şarkıcıyı; sinirli, şiddet eğilimi olan kontrolcü bir kişilik olarak tanımladılar.

Bu ifadelerde, Kelly'nin kendisine "Babacım" olarak hitap edilmesini istediğini de söylediler.

İfade veren kadınlardan bazıları, ileride kendi aleyhlerine kullanılmak üzere, sahte ifadeler içeren şantaj mektupları yazmaya zorlandıklarını söylediler.

Peki kurbanlar, mahkeme süresince, ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya olan şarkıcı hakkında neler anlattı?

İddianamede, Jane Doe (ABD'de isimsiz kadın kurbanlara ya da tanıklara verilen jenerik isim) "5 Numara" olarak yer alan tanıklardan biri, 2015 yılında 17 yaşında bir sanatçı adayıyken Kelly ile tanıştığını, beş yıllık ilişki süresince defalarca istismar edildiğini ifade etti.

Reuters

Şimdi 23 yaşında olan bu tanık, şarkıcıyla 17 yaşındayken ilk kez ilişki kurduktan sonra, cinsel yolla bulaşan bir tür enfeksiyon olan herpes kaptığını ifade etti.

Tanık, Kelly'nin hukuki olarak beyanda bulunması gerekmesine karşın, kendisine cinsel yolla bulaşan bir hastalığı olduğunu söylemediğin kaydetti ve "Bu adam bilerek bana vücudunda olduğunu bildiği bir şeyi verdi, bu durumu kontrol edebilirdi" dedi.

Kelly'nin doktoru da mahkemedeki ifadesinde, 2007'den beri şarkıcıya "herpes" enfeksiyonu için ilaç verildiğini doğruladı.

23 yaşındaki kadın, Kelly ile enfeksiyon yüzünden yüzleştiğini ama şarkıcının bir anda sinirlenerek, "Bunu herkesten almış olabilirsin" yanıtını verdiğini anlattı.

"Ona sadece seninle beraber olduğumu söyledim" dediğini aktaran tanık, ağrı nedeniyle seks yapması imkansız hale geldiğinde, R. Kelly'nin kendisine "Vücudun bozuk senin" dediğini söyledi.

'Yüzüme dışkı sürmek zorunda bırakıldım'

Faith ismiyle ifade veren bir başka tanık kadın da, şarkıcıdan kendisine "herpes" bulaştığını söyledi.

Kate ismiyle anılmak isteyen bir başka kadın da, virüsü kendisine bulaştırdığı gerekçesiyle, Kelly aleyhine başlattığı hukuki sürecin 200 bin dolarlık uzlaşı anlaşması ile sonlandığını aktardı.

Kate, ayrıca ifadesinde, tüm hayatının Kelly tarafından kontrol altında tutulduğunu, herhangi bir itaatsizliği olduğunu düşünmesi durumunda "cezalandırıldığını" söyledi.

Tanık Kate, Kelly'nin "Her 2-3 günde bir, derisinin yırtılması ile sonuçlanacak şekilde" kendisine şiddet uyguladığını da ifade etti.

Kate, şarkıcıdan hamile kaldığını ve zorla kürtaj olmak zorunda bırakıldığını da söyledi.

İfadesinde Kelly'nin, onu, suratına dışkı sürmek zorunda bırakıldığı videolar çekmeye zorladığını da söyleyen kadın, "akıllanmadığı" gerekçesiyle bu videoları çekmekle sürekli tehdit edildiğini anlattı.

Jerhonda Pace isimli tanık

Savcılığın ilk tanığı olan Jerhonda Johnson Pace ise Kelly'nin kendisi ile 2009 yılında, henüz 17 yaşından küçükken Chicago kentinde cinsel ilişki kurduğunu söyledi. (Bu kentin yasaları gereği, karşılıklı rıza ile seks yapmak için yaş sınırı 17.)

Reuters Jerhonda Johnson Pace'in tanıklığı

Bugün 28 yaşında olan Jerhonda, ilk tanıştıklarında R. Kelly'ye 19 yaşında olduğunu söylediğini ama ilk kez birlikte oldukları gün gerçek yaşını itiraf ettiğini anlattı.

Jerhonda mahkemeye verdiği ifadede, "saçlarını kuyruk yaparak, izci kız kıyafetleri" giymesinin istendiğini ve bu şekilde cinsel ilişki videoları çekmeye zorlandığını aktardı.

Jerhonda Johnson Pace, Kelly'nin kendisini tuvaleti kullanmak için kendisinden izin almak zorunda bıraktığını da söyledi. Pace, eğer ona kızgınsa, günlerce beklemek zorunda bırakıldığını da anlattı.

Çapraz sorgu sırasında Kelly'nin avukatlarının soruları üzerine, Jerhonda Pace, şarkıcı ile ilişkisi üzerine kaleme aldığı kitaptan 25 bin dolar kazandığını kabul etti.

Müzik kariyeri için neler yapmaya hazırsın?

Mahkemede ifade verenler arasında Kelly tarafından cinsel istismar edildiklerini söyleyen iki de erkek yer aldı.

Louis adıyla ifade veren tanık, 2006 yılında 17 yaşında, McDonald's'ta gece mesaisinde çalışırken Kelly ile tanıştığını anlattı. Luis isimli tanık, Kelly'nin müzik kaydı yapmak için kendisini evine çağırdığını ve bir noktada "müzik kariyeri için neler yapmaya hazırsın?" dediğini aktardı.

Luis, Kelly'nin kendisine halen reşit değilken "oral seks" yaptığını da iddia etti ve sonrasında "bunun ikisinin arasında olduğunu" söylediğini ifade etti.

Alex isimli bir tanık da Kelly ile henüz liseye giderken tanıştığını ve 20 yaşında bir ilişkiye başladıklarını anlattı.

Kelly'nin kendisini zorla öpmeye çalıştığını ve "Açık fikirli ol biraz" dediğini de aktardı.

Alex'in önemli iddialarından biri de R. Kelly'nin seks ticareti ile de suçlanmasına neden oldu.

Bu iddiaya göre, R. Kelly, videoya almak için Alex ile seks yapacak kadınlar buldu ve bu ilişkileri kendi zevki için kayıt altına aldı.

Getty Images R&B yıldızı hakkındaki iddiaları hep reddetti

Alex beraber olduğu bu kadınların ilaç verilmiş gibi "zombie'ye benzediklerini" de söyledi.

Addie ismiyle ifade veren bir başka kadın da, Miami'deki bir konseri sonrası kuliste şarkıcının kendisine tecavüz ettiği yönünde ifade verdi.

'Tamamen şoke olmuştum. Kendimde değildim'

Arkadaşı ile konsere giden Addie, koruma görünümünde olan iki erkeğin konser sonrası kendilerine yaklaştığını ve ikisini kulise davet ettiğini söyledi.

Kulise girdiğinde Kelly tarafından vahşi şekilde tecavüze uğradığını anlatan Addie, "Tamamen şoke olmuştum. Kendimde değildim" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Arkadaşının olay sonrası polise başvurmak istediğini anlatan tanık Addie, eğer resmi makamlara başvurursa, eğlence endüstrisi tarafından kara listeye alınmaktan korktuğunu da söyledi.

Addie, "Bana inanıp inanmayacaklarını da bilmiyordum, sonunda suçlanan kurban olmak istemedim" diyerek bu kararı almasının gerekçesini mahkemede aktardı.

Bu cinsel saldırının, R. Kelly'nin yine şarkıcı olan Aaliyah ile yaptığı evlilikten yalnızca iki gün sonra yaşandığı ifade edildi.

Henüz reşit değilken 15 yaşında Kelly ile evlenen Aaliyah isimli şarkıcı, 22 yaşında bir uçak kazasında hayatını kaybetti. İkilinin evliliği yasal olmadığı için iptal edilmişti.