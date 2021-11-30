R&B yıldızı Ari Lennox, Amsterdam'da gözaltına alındı

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ABD'li R&B şarkıcısı Ari Lennox, kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle Amsterdam'daki Schipol Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Lennox konu ile ilgili Twitter paylaşımında, "Amsterdam'da bir kadının bana ırksal profilleme yapmasına tepki gösterdiğim için gözaltına alınıyorum. S...... Amsterdam güvenliğini. Siyah insanlardan nefret ediyorlar. Sadece eve gitmek istiyorum. Bir daha evden ayrılmayacağım" dedi.

Polis, basına yaptığı açıklamada, "Ünitemiz durgu dolu, sakinleşmeyen bir kadın buldu. Bu sebeple gözaltına alınması gerekti. Alkolün etkisi altında olduğu düşünülüyordu ve bu daha sonra doğrulandı" ifadelerini kullandı.

KLM Havayolu sözcüsü güvenlik görevlisinin Lennox'dan kimlik istediğini, sanatçının yanlış belge sunduğunu ve daha sonra ikili arasında bir tartışma çıktığını; bunun da yanlış anlaşılmaya sebep olduğunu iddia etti.