Quincy Promes bir aile üyesini bıçakladığı için tutuklandı

Hollanda Milli Takımının ve Ajax'ın yıldız futbolcusu Quincy Promes, bir aile üyesini bıçakla ağır şekilde yaralamaktan dolayı tutuklandı.

Hollanda Milli Takımının 40 kez formasını giymiş olan ve şu anda da futbol hayatını Ajax'ta sürdüren 28 yaşındaki Quincy Promes'in alacağı ceza merak ediliyor.

Olay polis sözcüsü Jelmer Geerds tarafından doğrulandı. Promes gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. En az 3 gün hapishanede kalacağı belirtilen oyuncunun bu süresinin uzayabileceği gelen bilgiler arasında.

Temmuz ayında gerçekleşmiş

Temmuz ayının sonlarında Promes ve aile fertleri bir araya geldi. Büyük bir parti düzenlendi. Parti sırasında bilinmeyen bir nedenle Promes bir aile üyesiyle şiddetli bir tartışmaya girdi. Bu tartışma sırasında Promes'in bıçakla saldırdığı ve aile ferdini yaraladığı iddia ediliyor. Olayları polise aktaran görgü tanığının ise olayın daha da büyümesini engelleyen bir isim olduğu ortaya çıktı.

Şimdi Promes cephesinden mahkemenin vereceği karar bekleniyor.