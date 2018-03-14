Quick Networking yöntemi ile 90 işadamı bir araya geldi

ANKARA, (DHA) - PATRONLAR Platformu networking sistemini hızlandırdı. Quick Networking adı verilen yeni yöntem ile 90 işadamı bir araya geldi. 2 saat içinde iki dakika boyunca göz teması kurarak birbirlerine işlerini aktaran üyeler arasında 10 milyonluk ticaret hacmi gerçekleşti

Üyelerinin birbirleri ile iş ve güç birliği yaparak kendi içlerinde veya yakın çevrelerindeki iş potansiyellerini, ticari faaliyetlerini ve network ağlarını artırmak için kurulan Patronlar Platformu, üyeler arasında hızlı ve etkili iletişimi sağlamak amacıyla Quick Networking sistemini hayata geçirdi. Önceki gün ilk kez gerçekleştirilen sistemde katılımcılar, göz teması kurarak birbirlerine işlerini anlattı. İlk etapta 20 üyenin ikili ticarete başlamasını sağlayan sistemde 10 milyonluk iç ticaret hacmi ticaret gerçekleşti.

BU SİSTEM KOBİ\'LERE YARIYOR

İş hayatında zamanın oldukça önemli olduğunun altını çizen Patronlar Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Küçükoğlu, “İşadamları ile yaptığımız görüşmeler çerçevesinde insanların networklerini ve zamanlarını iyi değerlendiremediklerini gördük. Bu yöntem ile üyelerimize hızlı ve etkili iletişim eğitimi verirken aynı zamanda ikili ticaret yapmalarının önünü açtık. Şuan için 10 milyonluk ticaret gerçekleşti ama üyelerimiz arasında görüşmeler devam diyor. Üyelerimizin iki dakika görüşmesinin ardından devam eden bu görüşmeler sonucu bir hafta içerisinde 50 milyonluk ticaret oluşmasını bekliyoruzö şeklinde konuştu.

İki saat içerisinde 90 işadamını tanıma imkanı sunan Quick Networking sistemi özellikle KOBİ patronları için ideal. Patronlar bu yöntem ile hem kendilerini tanıtma ikanı buluyor hem de kendilerini geliştirmek adına eğitim almış oluyorlar. Böylece çok uzun sürede elde edebilecekleri kazançları kısa sürede temin etme şansı yakalıyorlar.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Quick Netwroking sisteminde B2B masaları oluşturuluyor. 60 üyeli bir grupta 30 kişi masanın bir tarafında oturuyor diğer 30 kişi karşı tarafında bir kanat sabit kalıyor diğer kanat 2 dakikada bir zil çalınca bir sandalye sola geçiyor. 2 dakika sonra zil çalıyor yine sola geçiyor bu şekilde 1 saat boyunca 30 kişi karşısındaki 30 kişi ile el sıkışmış göz temasına geçmiş kartvizit alışverişinde bulunmuş oluyor daha sonra bu 30 kişilik gruplar kendi içlerinde 15 + 15 gruplara ayrılıyor. Yine 15 kişi sabit oturuyor diğer 15 kişi 2 dakikada bir sandalye kayıyor böylelikle toplamda 2 saat içinde 60 üyenin tamamı birebir tanışma kartvizitleşme tokalaşma ve göz göze gelme imkanı buluyor. 2 Dakikada 60 kişiyi tanımak kolay bir şey değil bu yüzden hızlı tanışma programın ismi Quick Networking olarak belirlenmiş.

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