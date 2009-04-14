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Quentin Tarantino Türkiye'ye gelecek mi?

Didem Erol, Quentin Tarantino'nun "Inglourious Basterds" filmi için verdiği partiye katıldı.

14 Nisan 2009 03:00

Didem Erol, Quentin Tarantino'nun "Inglourious Basterds" filmi için verdiği partiye katıldı. Erol, kısa süre ilişki yaşadığını iddia ettiği ünlü yönetmen ile barıştıklarını söyledi.

Dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino, dünya galası Cannes Film Festivali'nde yapılacak olan "Inglourious Basterds" filminin çekimlerinin bitişini Los Angeles'taki Toi Thai adlı mekânda kutladı. Partiye filmin oyuncusu Eli Roth, Tarantino'nun "Death Proof" filminde rol alan Omar Doom ve yönetmenin 20 kişilik ekibinin yanı sıra Didem Erol da katıldı.
 
Şubat ayının sonundan beri Los Angeles'ta bulunan Erol, daha önce kısa süreli bir ilişki yaşadığını iddia ettiği ünlü yönetmenle barıştıklarını söyledi. Erol, kendisinin aracılık etmesi halinde "Inglourious Basterds"ın Türkiye galasına Tarantino'nun da katılacağını belirtti. Film, ülkemizde 21 Ağustos'ta gösterime girecek.

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