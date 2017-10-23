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Dünya

Quentin Tarantino: Harvey Weinstein'in sevgilimi taciz ettiğini biliyordum

"Keşke duyduklarım hakkında sorumluluk alsaydım"

23 Ekim 2017 04:08

ABD'li ünlü yönetmen Quentin Tarantino, Hollywood'da defalarca taciz olayına karıştığı öğrenilen ve hakkında soruşturma başlatılan yapımcı Harvey Weinstein'la ilgili bir açıklama yaptı. Tarantino, Weinstein'in eski sevgilisini taciz ettiğinden haberdar olduğunu ancak sessiz kaldığını aktardı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, New York Times’a konuşan Quentin Tarantino, Hollywood'u sarsan cinsel tacizskandalının başrolündeki isim Harvey Weinstein’ın yaptıklarından haberi olduğunu söyledi.

ABD’li yönetmen, daha önce klasikleşmiş eserleri 'Pulp Fiction' (Ucuz Roman), 'Django Unchained' (Zincirsiz) ve 'Inglorious Basterds’da (Soysuzlar Çetesi) birlikte çalıştığı Weinstein hakkında, "Ortada normal dedikodulardan daha fazlası vardı. Bu dedikodular ikinci ağızdan değildi. Bazı şeyler yaptığını biliyordum. Keşke duyduklarım hakkında sorumluluk alsaydım. O sırada yapmam gerekenleri yapsaydım, onunla çalışmamam gerekirdi” dedi.

Weinstein’ın daha önce eski sevgilisi Mira Sorvino’yu da taciz ettiğini anlatan Tarantino, “Şimdi söyleyeceğim her şey rezil bir bahane gibi gözükecek” açıklamasını yaptı.

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