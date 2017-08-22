Queen'i kimlerin canlandıracağı belli oldu

Freddie Mercury’nin hayat hikayesinin işleneceği filmde, grup üyelerini kimlerin canlandıracağı belli oldu.

Ultimate Classic Rock’ta yer alan habere göre, Bryan Singer’ın yöneteceği filmde Freddie Mercury’yi Rami Malek canlandırırken, Brian May’i Gwilym Lee, Roger Taylor’ı Ben Hardy, John Deacon’ı ise Joe Mozello canlandıracak.

2010 yılında Freddie Mercury’yi canlandırması düşünülen Sacha Baron Cohen, 2013 yılında projeden ayrıldı. May ve Taylor, Rami Malek için, “Rami harika bir seçim ve kendini projeye adadı. Freddie’yi adeta yaşıyor ki bu harika bir şey” yorumunda bulundu.