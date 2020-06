Queen, We Are The Champions'ı bu kez Koronavirüs günleri için söyledi

T24 Dış haberler

Efsane rock grubu Queen ve Adam Lambert, We Are The Champions şarkısını yeni tip Koronavirüs (Covid-19) günleri için söyledi. Queen grubunun gitaristi Brian May, şarkıyı paylaşırken "Bu versiyon, her şeyin derli toplu olmasını isteyenler için" yazdı.

May'in Instagram hesabında paylaşılan videoda Queen ekibi ve Adam Lambert evlerinden We Are The Champions şarkısını seslendirdi.

Koronavirüs karantinası boyunca Instagram'da aktif olan May, gitar eğitim videoları ve nostaljik klipler paylaşıyor.

Queen grubu, Freddie Mercury'nin ölümünden sonra 2005 ve 2009 yılları arasında baş vokalist olarak Paul Rodgers ile sahne almıştı. 2011 yılından beri ise Adam Lambert, Queen ile sahne alıyor.