Queen Mayıs'ta İstanbul'da

İngiliz rock grubu Queen'in en beğenilen 24 şarkısından oluşan ve Finlandiya, Danimarka, İrlanda, Hollanda, Lüksemburg, Çek Cumhuriyeti, Japonya, Yeni Zelanda, Avusturalya ve Bulgaristan’da milyonlarca kişi tarafından izlenen “We Will Rock You” müzikali 3 – 12 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ülker Sports Arena'da ilk kez sahnelenecek.

Müzikal 2002 yılında “Yılın En İyi Müzikali” dahil 5 ödül aldı. Gösteri, 2003 yılında 5 ayrı dalda, “En iyi Müzikal”, “En İyi Müzikal Aktörü”, “En İyi Aktris”, “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ve “En İyi Yönetmen” ödülü dahil toplam 20 ödülün sahibi oldu.

Robert De Niro ve Queen grubunun ortaklığıyla Freddie Mercury anısına sahneye konulan müzikal Dünya tiyatrolarındaki emsalsiz başarısının ardından Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatları 68.00 TL ile 222.00 TL arasında değişmekte.