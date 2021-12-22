Queen gitaristi Brian May, Covid'e yakalandı: "İlk günler korkunç geçti; üç doz aşı olmasaydım iyileşemeyebilirdim"

Queen grubunun gitaristi Brian May, Koronavirüs’e yakalandığını ve bir haftadır zor zamanlar geçirdiğini anlattı. May, herkesi aşı olmaya çağırdı.

74 yaşındaki rock müzik yıldızı Brian May, Instagram’da paylaştığı gönderilerle Covid-19 sürecini anlattı.

Eşi Anito Dobson ile arkadaşlarıyla doğum günü yemeğine gittiklerini anlatan May, sabahtan hızlı test yaptırdıklarını, ikisinin de aşılı olduğun vurguladı. Omicron varyantının hızla yayıldığını vurgulayan May, yemeğe katılmanın bir “risk” olduğunu belirtti.

Henüz Covid geçirmeyenlere seslenen May, ilk günleri “korkunç” geçirdiğini belirterek “geçirebileceğiniz en kötü grip” dedi.

Çektiği videoda aşı yaptırmayanlara seslenen May “Şu an aşı olmayan çok sayıda insan hastanelerde, yaşam ve ölüm arasında çizgide” dedi. May, üç doz aşı olmasaydı kendisinin de iyileşemeyeceğini düşündüğünü belirtti.