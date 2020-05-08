Queen gitaristi Brian May, bahçeyle uğraşırken kaslarını yırttı; hastaneye kaldırıldı

Queen grubunun gitaristi Brian May, evinin bahçesiyle uğraşırken yaptığı yanlış bir hareketle kalça kaslarını yırttı. "Dayanılmaz bir ağrı" hissetiğini söyleyen May, hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırıldığını Instagram'dan duyuran Brian May, "Aşırı keyifle bahçeyle uğraştığım dakikalarda kalça kaslarımı yırtmayı başardım. Birden kendimi hastanede film çekilirken buldum ve hasarın boyutunu anladım. Birkaç gün boyunca yürüyemeyeceğim, ağrısı gerçekten dayanılmaz" dedi.

Koronavirüs günleri boyunca çok aktif olduğu sosyal medyaya bir süre boyunca ara vereceğini söyleyen May, "Evde tamamiyle dinlemek istiyorum, bir süre sessizlikte tedavi olmak istiyorum" dedi.

Boris Johnson'a tepki

Öte yandan May, sosyal medyaya ara vereceğini söylese de Britanya Başbakanı Boris Johnson'ı eleştiren bir paylaşım yaptı. May, Johnson'a seslenerek, "İyi bir adam olduğuna inanıyorum fakat senin yönetiminde korkunç bazı hatalar yapıldı. Bu ülkenin Ulusal Sağlık Sistemi korkunç bir krize girdi. Sağlık çalışanları doğru düzgün ekipmanları olmadan mücadele veriyorlar. Bence bu asla unutmamamız gereken bir skandal" ifadelerini kullandı.