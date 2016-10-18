Quaresma'nın 50. maç heyecanı

Beşiktaş'ın en golcü oyuncuları sıralamasında üçüncülüğü Daniel Pancu ile paylaşan Ricardo Quaresma, Napoli maçında oynaması halinde kariyerinin 50. UEFA Şamiyonlar Ligi maçına çıkacak.

Futbol hayatına ülkesinin Sporting Lizbon takımında başlayan ve Barcelona, Porto, Inter, Chelsea, El Ehli ile Beşiktaş'ta görev alan Quaresma, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda şu ana dek 49 karşılaşmaya çıktı.

Porto ile 39 maça çıktı

Barcelona ile Chelsea formalarıyla Şampiyonlar Ligi maçına çıkamayan siyah-beyazlı oyuncu, Porto formasıyla bu organizasyonda 39 kez sahada yer aldı. Inter'de oynadığı dönemlerde 8 lig maçı oynayan Quaresma, Beşiktaş'ın bu sezon Benfica ve Dinamo Kiev ile oynadığı maçlarda görev aldı.

Porto'da 7 Şampiyonlar Ligi golü atan Quaresma, Beşiktaş formasıyla bu organizasyondaki ilk gol sevincini Dinamo Kiev karşısında yaşadı.

Pancu'yu yakaladı

Dinamo Kiev karşısında attığı golle Beşiktaş'ın en golcü oyuncuları sıralamasında Daniel Pancu'yu yakalayan Quaresma, yarınki maçta bu sayıyı yükseltmeye çalışacak.

Quaresma, attığı 9 golle, siyah-beyazlı takımın Avrupa'daki en golcü oyuncuları sıralamasında Daniel Pancu'yu yakaladı. Portekizli oyuncu, Napoli karşısında gol veya goller attığı takdirde 12 gollü Bobo'yu yakalamayı hedefleyecek.

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncu unvanı ise 14 golle Oktay Derelioğlu'nun elinde bulunuyor.