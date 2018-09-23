T24 LogoT24 Logo
Spor

Quaresma'nın 2'nci dalya heyecanı

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA) Ricardo Quaresma, Fenerbahçe karşısında forma giymesi halinde siyah-beyazlı formayı ligde 200'üncü kez terletecek

23 Eylül 2018 14:07

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Ricardo Quaresma, Fenerbahçe karşısında forma giymesi halinde siyah-beyazlı formayı ligde 200\'üncü kez terletecek.
Beşiktaş\'ın Portekizli yıldız futbolcusu, 2\'nci kez dalya heyecanı yaşıyor.
Daha önce Beşiktaş formasıyla 2 dönemde toplam 199 kez lig maçına çıkan Quaresma, Fenerbahçe derbisinde 200\'üncü kez sahada yer alacak.
Gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş\'in de güvendiği isimlerin başında geliyor. Bu sezon Süper Lig\'de 4 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 4 gol atıp, 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OLGUCAN KALKANQuaresma FenerbahçeBeşiktaş PortekizliDahaBeşiktaşGösterdiğiQuaresmaGüneşBuSüper Lig
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24