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Spor

Quaresma: Yalanlarınızdan bıktım, gelip yüzüme konuşun!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu, sosyal medya hesabından sert bir yazı paylaştı

15 Mart 2017 20:52

Beşiktaş'ın ceza vermeyi gündemine aldığı Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından sert bir yazı kaleme aldı.

Instagram hesabından, geçen sezon Beşiktaş ile kazandığı Süper Lig kupasını ve Portekiz ile kazandığı EURO 2016 kupasının yer aldığı fotoğrafa yer veren Quaresma fotoğrafın altına, "İnsanlar bu yüzden beni bu kadar çok konuşuyor. Sorumluluğum hiçbir zaman azalmıyor. Bazı insanlar önce konuşuyor, sonra düşünüyorlar. Dürüst olmam gerekirse hakkımda söylenen yalanlardan artık bıkmaya başladım. Herkese saygı duyuyorum. Hakkımda gazetelere konuşmak yerine gelip yüzüme konuşsunlar" diye yazdı. 

"Quaresma'ya ceza vermeyi düşünüyoruz"

Quaresma'nın bu ifadeleri farklı yorumları beraberinde getirdi. Kimine göre Portekizli yıldız, 2 gün önce kendisi hakkında açıklamalar yapan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye yanıt verdi. Kimine göre ise bu ifadeler sadece hakkındaki eleştirilere yönelikti. 

Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi, kulübün resmi ürünlerini satan mağzanın açılışında, "Yönetici olarak yaptıklarına dikkat etmesi gerektiğini söyleyebiliriz ama ceza müessesemiz var. Kontratlardan kaynaklanan haklı hukuklarımız var. Biz nasıl vecibemizi yerine getirmediğimiz zaman futbolcumuza cezamızı ödüyorsak, futbolcu da vecibelerini yerine getirmediği zaman cezasını ödemek zorunda. Quaresma'ya ceza vermeyi düşünüyoruz" demişti

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